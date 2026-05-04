寺島しのぶ、淡いパープル＆華やかな暖色カラー 品格ある着物の着こなしに称賛の声「流石です」「お母様を思い出させます」
俳優の寺島しのぶ（53）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。上品な着物姿を公開し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】「お母様を思い出させます」華やかな暖色カラーの着物姿を披露した寺島しのぶ
寺島は「本日はどんよりと雨。楽しい時間をすごさせていただいた方のお別れ会」とつづり、着物姿の自撮りショットを投稿。暖色系の華やかな着物に存在感のある帯を合わせたコーディネートで、落ち着きの中にも品格を感じさせる着こなしを披露した。
また別の投稿では「ノアちゃん退院いたしました」と近況を報告し、淡いパープルの着物姿も公開。柔らかな色合いの装いで、上品な雰囲気を見せている。
これらの投稿に、ファンからは「素敵な着物姿」「本当に素敵で上品で粋で綺麗でカッコいい！」「流石です」「この角度お若い頃のお母様を思い出させます」「ノアちゃん退院良かったですね」などの声が寄せられている。
【写真】「お母様を思い出させます」華やかな暖色カラーの着物姿を披露した寺島しのぶ
寺島は「本日はどんよりと雨。楽しい時間をすごさせていただいた方のお別れ会」とつづり、着物姿の自撮りショットを投稿。暖色系の華やかな着物に存在感のある帯を合わせたコーディネートで、落ち着きの中にも品格を感じさせる着こなしを披露した。
また別の投稿では「ノアちゃん退院いたしました」と近況を報告し、淡いパープルの着物姿も公開。柔らかな色合いの装いで、上品な雰囲気を見せている。
これらの投稿に、ファンからは「素敵な着物姿」「本当に素敵で上品で粋で綺麗でカッコいい！」「流石です」「この角度お若い頃のお母様を思い出させます」「ノアちゃん退院良かったですね」などの声が寄せられている。