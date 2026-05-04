上田綺世の通訳は元日本代表FWの姉！ 驚きの事実が明らかに「求人サイトから応募して受かったらしい」
現地５月３日に開催されたエールディビジ第32節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、12位のフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。２−１の逆転勝利を収めた。
試合前、『U-NEXT』でこのゲームの解説を務めた元日本代表DFの安田理大氏が、「上田綺世選手の通訳をマイク・ハーフナーのお姉ちゃんがしていて…」と話し始める。現在、フェイエノールトで上田の通訳を担当しているのが、元日本代表FWハーフナー・マイク氏の姉なのだという。
「渡辺剛選手が来る前は、上田選手の性格的に、チームメイトと積極的に話すほうではなかったらしいです。英語を話せる渡辺選手が加入して以来、上田選手から通訳を頼まれる機会がだいぶ減ったと（ハーフナー氏の姉が）言っていました」
また安田氏は「マイク・ハーフナーのお姉ちゃんはフェイエノールトの求人サイトから応募して受かったらしいです」とのエピソードも明かしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世のシュートの跳ね返りを渡辺剛が押し込む！
試合前、『U-NEXT』でこのゲームの解説を務めた元日本代表DFの安田理大氏が、「上田綺世選手の通訳をマイク・ハーフナーのお姉ちゃんがしていて…」と話し始める。現在、フェイエノールトで上田の通訳を担当しているのが、元日本代表FWハーフナー・マイク氏の姉なのだという。
「渡辺剛選手が来る前は、上田選手の性格的に、チームメイトと積極的に話すほうではなかったらしいです。英語を話せる渡辺選手が加入して以来、上田選手から通訳を頼まれる機会がだいぶ減ったと（ハーフナー氏の姉が）言っていました」
また安田氏は「マイク・ハーフナーのお姉ちゃんはフェイエノールトの求人サイトから応募して受かったらしいです」とのエピソードも明かしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世のシュートの跳ね返りを渡辺剛が押し込む！