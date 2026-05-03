工藤静香、56歳の美腹筋にネット騒然「お腹すごい！」「ビックりしたぁ」
歌手の工藤静香が2日にInstagramを更新。6月発売のニューアルバムのジャケット写真を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】ほんとに50代!? 美しいお腹あらわな工藤静香
工藤が投稿したのは6月24日発売のニューアルバム『Dynamic』のジャケット写真。その中で工藤はシースルーの衣装でウエストも披露。鍛えられた美腹筋を公開している。
彼女の投稿にファンからは「お腹すごい！」「ビックりしたぁ」「しーちゃん、めっちゃカッコイイ」などの反響が寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】ほんとに50代!? 美しいお腹あらわな工藤静香
工藤が投稿したのは6月24日発売のニューアルバム『Dynamic』のジャケット写真。その中で工藤はシースルーの衣装でウエストも披露。鍛えられた美腹筋を公開している。
彼女の投稿にファンからは「お腹すごい！」「ビックりしたぁ」「しーちゃん、めっちゃカッコイイ」などの反響が寄せられている。
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）