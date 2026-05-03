工藤静香、ニューアルバムのジャケ写で美腹筋披露　※「工藤静香」Instagram

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　歌手の工藤静香が2日にInstagramを更新。6月発売のニューアルバムのジャケット写真を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。

【写真】ほんとに50代!?　美しいお腹あらわな工藤静香

　工藤が投稿したのは6月24日発売のニューアルバム『Dynamic』のジャケット写真。その中で工藤はシースルーの衣装でウエストも披露。鍛えられた美腹筋を公開している。

　彼女の投稿にファンからは「お腹すごい！」「ビックりしたぁ」「しーちゃん、めっちゃカッコイイ」などの反響が寄せられている。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）