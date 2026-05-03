お笑いコンビ「ちょんまげラーメン」の田渕章裕（40）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。実家が有名企業であると明かされた。

昨年、コンビ名を「インディアンス」から改名。新コンビ名の由来について田渕は、自身が思いついた“ちょんまげ”のワードに、相方・きむが発した単語を合体しようと決めた上で、「好きなもん何？」と問うたと説明。キムはあわてて「ラーメン」と返答し、ちょんまげラーメンに決まったという。

MC・上沼恵美子から「ところが聞いたらね、田渕君の実家がそうめん作ってるねんて？」と言われ「そうめん屋なんです」と反応。「これが兵庫県の有名なあの、揖保乃糸よ！先ほど頂いたの、お父さまの作られたのを。言うたら日本一おいしいそうめんやんか！すごいブランドですよ」と上沼に紹介され、「ありがとうございます」と喜んだ。

田渕は「改名したことを父親に伝えようと思って電話したら、やっぱり一瞬無言になりまして。そうめんちゃうんか…と」と告白。「そら、“ちょんまげそうめん”やろ」と実家の人々の思いを代弁した上沼に、「家業推しすぎでしょ」と苦笑いだった。