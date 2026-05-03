世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。PPV（ペイパービュー）で生配信された世紀の一戦。映りこんだ男性に反響が広がっている。

熱狂に包まれた東京ドーム。世紀の一戦を制したのは、井上だった。緊張感漂う中、至高の攻防が続く。12回を戦い抜くと、ハグで健闘を称え合い「ありがとう」と握手した。

NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」のPPV（ペイパービュー）で生配信された大一番。画面に映りこんでいたのは、お笑いトリオ・ロバートの山本博だった。

JBCのインスペクターの資格を持っていることはボクシングファンの間では有名。過去の興行でもその姿が発見されていたが、世紀の一戦でも目撃され、Xには様々な声が寄せられた。

「えっ！この人ロバートの山本だったの？！びっくりしまくり！！」

「ロバートの山本博似の人かと思ったらガチやった」

「今日の試合もいたのかよ。スゲーな」

「芸人だけど信頼されているJBCスタッフ山本博」

「え！！ 全く気が付かなかった！！」

世紀の一戦を終え、戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）