◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

３打差４位で出た堀川未来来（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）が7バーディー、ボギーなしの６３をマークし、通算１６アンダーで逆転優勝した。２０２２年マイナビＡＢＣ選手権以来となる４年ぶり５勝目を挙げた。

前半で４つ伸ばしトップを捉えた。１０番で４メートルを沈めて抜け出すと、１１番は５メートル、１２番は１メートルにつけて３連続バーディーを奪い一気に加速した。

ゴルフ界きってのサウナー。昨季の平均飛距離は２７４ヤード（ツアー９１位）と控えめながら、ショットの精度とショートゲームでスコアをととのえる。フェアウェーが狭くグリーンが小さい和合で、持ち味を発揮した。

ゴルフファン獲得へ積極的に情報を発信。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「堀川未来夢チャンネル」は登録者数４３万人を超えている。この日もホール間をギャラリーとハイタッチしながら歩くなど、ファンサービス。大会を盛り上げた。

◆堀川 未来夢（ほりかわ・みくむ）１９９２年１２月１６日、神奈川・厚木市生まれ。３３歳。父の影響で４歳からゴルフを始め、２０１２、１４年関東アマ優勝。日大を経て１４年プロ転向。１９年に日本ツアー選手権でツアー初優勝。２２年日本プロも制しメジャー２冠。昨季の賞金ランキングは７位。名前の由来は「未来に夢を持ってほしい」と父が命名。１７６センチ、８４キロ。