敵地パドレス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップとなる13号3ランを放った。3試合ぶりの一発に、地元シカゴの実況席も熱狂した。

豪快にかっ飛ばした。3-0の2回2死一、三塁の場面、7球目を捉えた打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）の一撃で敵地は騒然。味方ベンチは大盛り上がりだった。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の実況席も熱狂。実況のジョン・シュリフェン氏は「強烈な一撃が突き刺さった！ ムラカミにはパワーがある！ 彼は現在メジャーでHR数単独トップに立っています」と興奮を抑えられない様子だった。

解説のゴードン・ベッカム氏も「ムラカミが右中間へ叩き込んだ。海霧がかかっていようが関係ない。彼には関係ないんだ」「我々のチームメートがとんでもないホームランを放った。これは特別だ。彼は特別な存在なんだ」と感服しきりだった。

3試合ぶりに飛び出した一発で、メジャー本塁打争いでは12本で並んでいたアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ヨルダン・アルバレス（アストロズ）を抜き去り、単独トップとなった。



（THE ANSWER編集部）