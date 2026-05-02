黒沢年雄、妻の難病を告白「妻はどんどん進行して行く病の中…」夢コンサートの引退を報告
俳優の黒沢年雄（82）が2日までに、自身のブログを更新。妻の難病を告白した。
【写真】著書を片手にガッツポーズ！ 元気に復活アピールした黒沢年雄
黒沢は「先月で夢公演を引退しました」と報告。「実は妻が難病にかかり、地方公演や遠方は行けなくなり、皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です」と伝えた。
続けて「妻はどんどん進行して行く病の中、僕しか頼る人間がいないのです…それに精一杯応えてあげられるのが僕の使命なのです」と心境をつづった。
「夢公演は楽しかった…やり切った本当に楽しい15年でした…北海道から沖縄まで…全国小さな町まで…探索が好きなので良く町や城など隅々まで歩きました」と振り返り、「夢の社長始め、素晴らしいスタッフや歌手の皆さん…本当に良い方ばかりで感謝の気持ちでいっぱいです」と謝意を示した。
さらに「ファンの方々には本当に感謝してます…特に暑い季節や寒い時も遠方にも欠かさず会場に来てくださったファンの方…感謝の気持ちでいっぱいです…ありがとう！これからも時間の許される限りの仕事は…ギャラは二の次…楽しくやりがいのある仕事があればやらせて頂きます」と結んだ。
【写真】著書を片手にガッツポーズ！ 元気に復活アピールした黒沢年雄
黒沢は「先月で夢公演を引退しました」と報告。「実は妻が難病にかかり、地方公演や遠方は行けなくなり、皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です」と伝えた。
続けて「妻はどんどん進行して行く病の中、僕しか頼る人間がいないのです…それに精一杯応えてあげられるのが僕の使命なのです」と心境をつづった。
さらに「ファンの方々には本当に感謝してます…特に暑い季節や寒い時も遠方にも欠かさず会場に来てくださったファンの方…感謝の気持ちでいっぱいです…ありがとう！これからも時間の許される限りの仕事は…ギャラは二の次…楽しくやりがいのある仕事があればやらせて頂きます」と結んだ。