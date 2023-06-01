あみあみ秋葉原で展示中のアイテムの中から、気になる最新スケールフィギュアをご紹介する「あみあみ展示撮り下ろし」のコーナー。隔週で毎回6本の新作フィギュアをご紹介しているが、それだけでは収まりきらず、紹介できなかったフィギュアもいくつか存在している。

そのため今回は、ゴールデンウィーク企画の「特別版」として、ゴールデンウィーク期間中に展示されているフィギュアを一気にご紹介していく。

ちなみに同店では発売中のフィギュアも含めて、大量の作品が棚にずらりと並べられ、展示されている。そちらの中から、現在予約中の商品以外にも、これから予約が開始される商品なども選んでみた。この連休中にお店に遊びに行こうと思っている人は、ぜひ参考にしてほしい。

「勝利の女神：NIKKE ミハラ：ボンディングチェーン」

店内の比較的大きな棚に飾られていたのが、フリーイングより、2026年12月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ミハラ：ボンディングチェーン」だ。こちらは、SHIFT UPが開発したゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ミハラ」を立体化した作品だ。

今回はオーバースペックの一環として実装された「ミハラ：ボンディングチェーン」時の姿が再現されている。クリアパーツを使用したスケスケの衣装や、手に持ったムチなど、セクシーな衣装も相まって、圧巻のボリューム感となっている。

「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル バイオハザードRE：3 ネメシス」

「勝利の女神：NIKKE ミハラ：ボンディングチェーン」のすぐ真横の大きな棚に並べられていたのが、カプコンより12月に発売予定の1/6スケールフィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ネメシス」だ。

こちらは、「バイオハザード」の30周年を記念して、「バイオハザードRE：3」に登場する強敵のネメシスを再現したものである。厳つい見た目もさることながら、両腕の交換オプションや輸送筐体をモチーフにした台座、頭部の交換パーツなども付属している点もポイントである。

「ユニコーンオーバーロード ロザリンデ」

ファット・カンパニーより、2027年2月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ロザリンデ」。こちらは、アトラス×ヴァニラウェアによるシミュレーションRPG「ユニコーンオーバーロード」に登場するダークエルフの「ロザリンデ」を立体化したものだ。

今回は、ロザリンデが戦場で舞っている瞬間を切り取ったかのような躍動感溢れるポーズで再現されている。褐色の肌に、淡い色合いをした長い髪、ふんわりとした見た目の黒いマントを身につけているなど、フィギュアらしいボリューム感のある見た目に仕上げられている。

「バニースーツ プランニング シオン・ブランクネス 牛ビキニVer.」

ファット・カンパニーより、2027年3月に発売予定の1/6スケールフィギュア「シオン・ブランクネス 牛ビキニVer.」。こちらは、イラストレーターの高峰ナダレ氏が展開しているオリジナルシリーズ「バニースーツ プランニング」から「シオン・ブランクネス」を立体化したものだ。

こちらのシオン・ブランクネスは、牛柄のビキニに身を包んだ姿で再現されている。手にはミルクの瓶を持っているなど、どことなくのどかな雰囲気が漂っているところも魅力だ。芝をモチーフにした台座や、大きめのミルクタンクなども付属しており、独特な世界観を作り出している。

「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- リーシャ・マオ」

グッドスマイルカンパニーより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「リーシャ・マオ」。こちらは、日本ファルコムのRPG「軌跡シリーズ」に登場する「リーシャ・マオ」を立体化したものだ。

露出度が高めでありながらも、しっかりと体をガードするような衣装や、全体を取り囲むように回り込んでいる紐など、躍動感のある見た目に仕上がっている。ちなみに台座部分は、光〈月の舞姫〉と影〈伝説の凶手〉という、彼女が持つ両側面を表した銀の対極盤になっている。

「キューティーハニーNova PLAMATEA 如月ハニー」

グッドスマイルカンパニーより、11月に発売予定の組み立て式プラモデル「PLAMATEA 如月ハニー」。こちらは、ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画で誕生した「キューティーハニーNova」より「如月ハニー」と、執事ロボセバスキャンこと「セイバースキャン」を立体化したものだ。

今回発売されるものはノンスケールだが、全高は約170mmとなっており、小ぶりなフィギュアほどの大きさだ。自分で組み立てていくという楽しみに加えて、机の上などにも飾っておきやすそうなサイズ感になっている。

「Mari Bunny Ver. illustration by ye_jj」

Hobby Sakuraより、2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「Mari Bunny Ver. illustration by ye_jj」。こちらは、イラストレーターのye_jj氏が描いた「Mari」のバニー姿をフィギュア化した作品だ。

オリジナルのイラストが、そっくりそのままのスタイルで3次元の世界に飛び出してきたような仕上がりになっており、ついつい見入ってしまった。

「絶対純白魔法少女 佐々木琴音」

Hobby Sakuraより、9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「絶対純白魔法少女 佐々木琴音」。こちらは、イラストレーターのRAITA氏が描いた「佐々木琴音」を立体化したものだ。

なんといってもインパクトがあるのが、その見た目である。スレンダーなボディに加えて長い髪やスカートの裾などがなびいており、まるで絵画でも見ているかのような神々しさがある。

「ドールズフロントライン ST AR-15」

ファレノより、7月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ST AR-15」。こちらは、サンボーンジャパンが運営するスマートフォン向けゲーム「ドールズフロントライン」に登場する「ST AR-15」を立体化したものだ。

今回は、体の割にかなり大きく感じるアサルトライフルを手に持っている姿を再現。シックなデザインのパーカーの下に、ふんわりとした白い衣装を身につけているところもギャップがあって面白い。片方の脚だけ太ももを覆い隠すようなタイツを身につけているところもクールだ。

「ボカロ小学生 歌愛ユキ 強風オールバックVer.」

アリスグリントより、2027年2月に発売予定のノンスケールフィギュア「ボカロ小学生 歌愛ユキ 強風オールバックVer.」。こちらは、VOCALOID音源のキャラクターである歌愛ユキを、ボカロPのゆこぴ氏による「強風オールバック」のイラストをモチーフに再現したものだ。

前方から吹き付ける強い風に立ち向かっていくように、縦笛を吹いて歩いて行く姿がなんとも勇ましい。赤いランドセルにはうさぎをかたどったアクセサリーが付けられているなど、細部にもこだわって作られているのがわかる。ちなみに、あみあみ限定版には楽曲ロゴアクスタが付属している。

「Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV 不知火舞」

GOLDENHEAD+より、12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「Fighting Girls Collection 不知火舞」。こちらは、SNKの格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」より、不知火流忍術を継承するくノ一の「不知火舞」を立体化したものだ。

今回は、イラストレーターのhncl氏による描き下ろしイラストをモチーフに、闘う女性を立体化するフィギュアシリーズ「Fighting Girls Collection」第二弾として企画されたものだ。キュートにポーズを決める不知火舞の姿も魅力的だ。

「ユニコーンオーバーロード ヴァージニア[クラス：ヴァルキュリア]」

キューズQより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ヴァージニア[クラス：ヴァルキュリア]」。こちらは、アトラス×ヴァニラウェアによるシミュレーションRPG「ユニコーンオーバーロード」に登場する、コルニア王族の姫にして勇猛な戦士「ヴァージニア」を立体化したものだ。

今回は、ヴァージニアが上級クラスの「ヴァルキュリア」にクラスチェンジした後の姿で再現されている。両腕に付けた盾やチェストアーマー、手に持った大剣などの装備に加えて、衣装の一部がふんわりと舞っているような美しい造形に仕上げられている。

「お兄ちゃんはおしまい！ 緒山まひろ バニーガールStyle」

キューズQより、近日予約が開始される1/7スケールフィギュア「緒山まひろ バニーガールStyle」。こちらは、TVアニメ「お兄ちゃんはおしまい！」に登場するエロゲを愛するダメニートの「緒山まひろ」を立体化したものだ。

今回は、緒山まひろがバニーガールの衣装を身につけたスタイルで再現されている。まるでうさぎのように飛び跳ねているような、躍動感のあるポーズになっているところもキュートだ。台座部分も含めて、全体的にファンシーな仕上がりになっている点も見どころである。

「涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒ アニメ20周年記念ver.」

KADOKAWAより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「涼宮ハルヒ アニメ20周年記念ver.」。こちらは、TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の20周年を記念して作られたアイテムで、主人公の「涼宮ハルヒ」がおなじみの制服姿で再現されている。

ハルヒ自体の出来映えもアニメから飛び出してきたかのような見た目で、学校の机やその上に乗せられている「団長卓上サイン」などの小物が付属している点も嬉しいポイントである。

「恋恋 -櫻- 美少女万華鏡―呪われし伝説の少女― 篝ノ霧枝」

恋恋より、9月に発売予定の1/6スケールフィギュア「恋恋 -櫻- 篝ノ霧枝」。こちらはオメガスターの美少女ゲーム「美少女万華鏡―呪われし伝説の少女―」に登場する、ヒロインの「篝ノ霧枝」を立体化したものだ。

赤いマントを羽織った姿がなんとも勇ましいが、こちらは自由に着脱することができる。また、差し替え表情パーツと差し替え髪パーツが付属しているので、好みによって見た目を変えて飾っておける点も印象的だ。

「カナン様はあくまでチョロい 高潔カナン」

コトブキヤより、11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「高潔カナン」。こちらは、nonco氏による漫画「カナン様はあくまでチョロい」に登場する、主人公の「高潔カナン」を立体化したものだ。

今回は、nonco氏自らが描き下ろしたイラストを元にフィギュア化されている。水着とメイド服を融合させた独特なスタイルで、セクシーでありながらキュートな魅力が詰まった作品に仕上がっている。

ざっくりとご紹介してきたが、今回ご紹介したアイテムは、現在あみあみ秋葉原で展示中のものだ。ほとんどのアイテムは予約が開始されているので、これから購入を検討している人も、この機会にお店に遊びに行ってみてはいかがだろうか。

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