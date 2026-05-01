Amazonスマイルセールでギズモード編集部が買ったもの
ゴールデンウィーク=オンラインショッピングウィーク!?
仕事の合間にこっそり「ポチり」の誘惑と戦っているギズモード・ジャパンのメンバー。
そんなギズモード編集部メンバーがポチった（あるいは狙っている）アイテムを公開。狙い澄ましていたガジェットから、生活を支える日用品まで。物価高が続く今だからこそ、賢くセールを使い倒して、物欲を解放していきましょう。
Amazonのセール、スマイルSale ゴールデンウィークは5月3日までです、お見逃しなく。
編集部・花粼
ランニングシューズやサッカーのスパイクなど、シューズを持ち歩くことが多々あるんですが、シューズケースがどうにも嫌で…。
バックに入れるとかさばるので、これならリュックのどこかに引っ掛けられて、外出しで持ち歩けます。手で持っていてもサマになるところも気に入っています。
あと、雨で濡れたシューズはこのまま干しておけば乾くのも良きです。
編集部・茂木
やすくなったタイミングで買い足して、ここ半年で2つ購入しました。幼稚園に通っている子どもの持ち物に1つ、自家用車に1つ取り付けてあります。
編集部・金本
SwitchBotの「遠隔操作指」、ずっと気になっていんたのですが、電池交換が面倒そうで見送っていたところに待望の充電モデルが登場したので導入しました。外出先からお風呂の給湯パネルを操作できるようになり、帰宅してすぐ沸きたてのお風呂に入れるのが便利。
仕事柄、ガジェットなどの寸法を知りたくなることが多いので、持ち運びしやすい小さなノギスを購入しました。ガジェットを傷つける心配のいらないポリカーボネート製のノギス、精度に定評のあるシンワ測定です。
編集長・尾田
ツヴィリング（ZWILLING J.A. HENCKELS）は、1731年にドイツ・ゾーリンゲンで生まれた、双子マークで知られるキッチンウェアブランド。シェフィールド（イギリス）、ゾーリンゲン（ドイツ）、そして岐阜県関市（日本）は、いわゆる世界三大刃物産地として語られる場所です。
子どもの頃、なぜか家にあったツヴィリングの爪切りをずっと使っていた記憶がふと蘇り、その延長線でこのフライパンを手に取りました。
ドイツらしい、無駄のない美しさ。けれどステンレスゆえに、焦げ付かせずに焼くのはなかなか一筋縄ではいかない。火加減、油、タイミング--ちょっとした所作の積み重ねがそのまま仕上がりに返ってくる。
まあ、そこも含めてプロダクトの味わい。修練、修練で使い倒していこうと思います。
ライター・小暮
ライター・ますえい
タブレット＆スマホアームを初めて使ったんですが、めっちゃ良かったです。これでGWは、ベッドでゴロゴロざんまいです。
散歩用に使ってみたら、最高でした。逆位相で音漏れ防止、耳とイヤホンの間に風が通り抜けて気持ちよく散歩しています。
お店のようなネギをお家でカットできるのがうれしい。ラーメンにどっさり大量のネギをトッピングしています。
編集・長谷川
あたたかくなってきたので、ポータブルCDプレーヤーのFILO「DM15 R2R」を専用レザーケースとストラップで提げて出かけてみたくなり、見た目も音もほどよいポータブルヘッドホンがほしいなぁ、と思いだしたのがKOSS PORTA PROでした。
ロングセラーの高コスパヘッドフォンとして有名ではありますが、なぜかAmazonで「北欧限定カラー」の並行輸入品がお手頃価格になっていたので即ポチ。
見た目こそややチープ感ありますが（むしろそれが可愛らしくもある）低音から中音の厚みも良く、僕が聞きたいV系ロックサウンドとの相性もいい感じ。アンダー1万円のヘッドフォンの絶対王者みたいな貫禄を感じさせます。お出かけ楽しくなりました！