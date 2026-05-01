Image: ギズモード・ジャパン

ゴールデンウィーク=オンラインショッピングウィーク!?

仕事の合間にこっそり「ポチり」の誘惑と戦っているギズモード・ジャパンのメンバー。

そんなギズモード編集部メンバーがポチった（あるいは狙っている）アイテムを公開。狙い澄ましていたガジェットから、生活を支える日用品まで。物価高が続く今だからこそ、賢くセールを使い倒して、物欲を解放していきましょう。

Amazonのセール、スマイルSale ゴールデンウィークは5月3日までです、お見逃しなく。

編集部・花粼

新登場 BONEシューズホルダー 2,390円 Amazonで見る PR PR

ランニングシューズやサッカーのスパイクなど、シューズを持ち歩くことが多々あるんですが、シューズケースがどうにも嫌で…。

バックに入れるとかさばるので、これならリュックのどこかに引っ掛けられて、外出しで持ち歩けます。手で持っていてもサマになるところも気に入っています。

あと、雨で濡れたシューズはこのまま干しておけば乾くのも良きです。

編集部・茂木

UGREEN FineTrack G Android専用 1,699円 Amazonで見る PR PR

やすくなったタイミングで買い足して、ここ半年で2つ購入しました。幼稚園に通っている子どもの持ち物に1つ、自家用車に1つ取り付けてあります。

編集部・金本

SwitchBot ボットCharge 4,480円 Amazonで見る PR PR

SwitchBotの「遠隔操作指」、ずっと気になっていんたのですが、電池交換が面倒そうで見送っていたところに待望の充電モデルが登場したので導入しました。外出先からお風呂の給湯パネルを操作できるようになり、帰宅してすぐ沸きたてのお風呂に入れるのが便利。

シンワ測定(Shinwa Sokutei) プラスチックノギス ポッケ 70mm 19514 543円 Amazonで見る PR PR

仕事柄、ガジェットなどの寸法を知りたくなることが多いので、持ち運びしやすい小さなノギスを購入しました。ガジェットを傷つける心配のいらないポリカーボネート製のノギス、精度に定評のあるシンワ測定です。

編集長・尾田

Zwilling ツヴィリング ベッラセーラ ローズゴールド フライパン 20cm 9,000円 Amazonで見る PR PR

ツヴィリング（ZWILLING J.A. HENCKELS）は、1731年にドイツ・ゾーリンゲンで生まれた、双子マークで知られるキッチンウェアブランド。シェフィールド（イギリス）、ゾーリンゲン（ドイツ）、そして岐阜県関市（日本）は、いわゆる世界三大刃物産地として語られる場所です。

子どもの頃、なぜか家にあったツヴィリングの爪切りをずっと使っていた記憶がふと蘇り、その延長線でこのフライパンを手に取りました。

ドイツらしい、無駄のない美しさ。けれどステンレスゆえに、焦げ付かせずに焼くのはなかなか一筋縄ではいかない。火加減、油、タイミング--ちょっとした所作の積み重ねがそのまま仕上がりに返ってくる。

まあ、そこも含めてプロダクトの味わい。修練、修練で使い倒していこうと思います。

ライター・小暮

職人の珈琲 100杯 3,300円 Amazonで見る PR PR

キリン 零ICHI 350ml×24本 2,498円 Amazonで見る PR PR

[ベルメゾン] カーテン上 窓枠 物干し 8,991円 Amazonで見る PR PR

ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 3,092円 Amazonで見る PR PR

ミニマルランド バランスフードプラス 1,324円 Amazonで見る PR PR

ジェックス 柔ごこち 1.2kg 1,505円 Amazonで見る PR PR

まもサーチ3 980円 Amazonで見る PR PR

ライター・ますえい

エレコム タブレット スタンド 2,430円 Amazonで見る PR PR

タブレット＆スマホアームを初めて使ったんですが、めっちゃ良かったです。これでGWは、ベッドでゴロゴロざんまいです。

JBL SOUNDGEAR SENSE 9,980円 Amazonで見る PR PR

散歩用に使ってみたら、最高でした。逆位相で音漏れ防止、耳とイヤホンの間に風が通り抜けて気持ちよく散歩しています。

ののじ 皮むき ピーラー ネギピィ 918円 Amazonで見る PR PR

お店のようなネギをお家でカットできるのがうれしい。ラーメンにどっさり大量のネギをトッピングしています。

編集・長谷川

KOSS PORTA PRO Red Hot 北欧限定カラー 7,680円 Amazonで見る PR PR

あたたかくなってきたので、ポータブルCDプレーヤーのFILO「DM15 R2R」を専用レザーケースとストラップで提げて出かけてみたくなり、見た目も音もほどよいポータブルヘッドホンがほしいなぁ、と思いだしたのがKOSS PORTA PROでした。

ロングセラーの高コスパヘッドフォンとして有名ではありますが、なぜかAmazonで「北欧限定カラー」の並行輸入品がお手頃価格になっていたので即ポチ。

見た目こそややチープ感ありますが（むしろそれが可愛らしくもある）低音から中音の厚みも良く、僕が聞きたいV系ロックサウンドとの相性もいい感じ。アンダー1万円のヘッドフォンの絶対王者みたいな貫禄を感じさせます。お出かけ楽しくなりました！