こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、薄くて軽くて、小さく畳める上に、画期的な膨らまし方で人気を博す、旅寝工房（たびねこうぼう）の「ネックピロー minimalU+ ダークグレー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ネックピロー 【究極のコンパクト】 飛行機 旅行 快適グッズ minimalU+ 旅寝工房 ダークグレー 2,682円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

収納ケースがポンプに変身！ 持ち運びも快適性も両立した旅寝工房のネックピローが10％オフ！

収納ケースがそのまま空気ポンプとして機能する旅寝工房（たびねこうぼう）の「ネックピロー minimalU+ ダークグレー」が、現在、Amazonで10%オフに！

薄さ約4cm、ケース込みで卵3つよりも軽い重さにより、バッグの中でもかさばらず携帯可能。

空気ポンプ内蔵の収納ケースによって、別途ポンプを持ち歩く必要がなく、ワンアクションで膨らませることができます。

カラビナ付きでかばんの外に取り付けることが可能なので、飛行機の中でもサッとセッティングできますよ。

空気量の調整でフィット感マシマシ、サイドや後頚部まで支えてくれます

たっぷりの空気量で後頚部からサイドまで包み込む構造により、首全体をしっかりサポート。

ボリューム感を保ちながらも、空気量を調整することで好みのフィット感にカスタマイズ可能です。

また、エアータイプのネックピローとしては珍しいコットン調の生地を採用し、肌触りの快適性にも配慮。

口を付けずにポンプ操作のみで空気注入できるクリーンな仕様やカバーを外さずに丸洗いできる点も、衛生面を気にする人にはぴったりですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年5月1日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「AmazonスマイルSALE」