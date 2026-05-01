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MacBook Neoが絶好調のApple。何もかもが値上がりする中、Mac初のバジェットモデルとして世界中でヒットしています。が、注目したいのは安価モデルだけではありません。

今年の主役と言われているのが、満を持して登場する折りたたみiPhone。iPhone Foldと長く仮のネーミングで噂されてきましたが、どうやらこの折りたたみモデルの名称はiPhone Ultraになるという説が、今のところは最も有力。Ultraは、スペック全方位的に最高中の最高ということを意味するようです。

で、このUltra、iPhoneだけのネーミングではなさそう。ここ数年ずっと噂され続け、肩透かしをくらい、もう待ちくたびれたまであるOLEDスクリーン搭載のMacBook Pro。来年のリリースが期待されていますが、これの名称もMacBook Ultraになるのだとか。

MacBook Proが有機ELを搭載するのではなく、有機EL搭載のMacはMacBook Ultraに。名称の意味は折りたたみiPhoneと同じで、全方位的プレミア最高スペックだから。

9月1日付けで15年ぶりに新CEOが誕生するApple。新CEO時代突入で、Appleは「Neo」と「Ultra」ブランドに注力していくのかもしれません。

ところで、プレミア機種のUltraと言えば、Samsungのスマートフォンが脳裏にちらつきますが…。ProとかPro MaxとかUltraとか、詳しくない人にとってはどれがどの立ち位置なのかわかりにくいですね。いっそ、ラーメンのように「全部のせ全部マシマシ」のような、わかりやすいネーミングがあればなぁ…。

Source: via MacRumors