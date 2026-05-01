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iPhone 17が大盤振る舞いすぎた？

今秋にリリース期待のiPhone 18シリーズをめぐるリーク合戦。もしかすると、いわゆる無印モデルのiPhone 18を狙うユーザーは、厳しい選択を強いられることになるかもしれませんよ。

ディスプレイが残念な仕様に？

9to5Macは、iPhone 18についての新たなリークを報じました。有名リーカーのFixed Focus DigitalがWeiboに投稿した情報によると、iPhone 18では「ディスプレイのダウングレード」という仕様変更が進められるそうです。まだこのダウングレードとは、実のところ何を指しているか不明なのですが…。

現行のiPhone 17をめぐる驚きは、そのディスプレイ性能のよさにありました。大きかったのは「iPhone 17 Pro」と同じProMotionに対応。画面の動きに合わせてリフレッシュレートを調整してくれます。最大120Hzの滑らか表示のリフレッシュレートが選択されるほか、フロントカメラを目立たなくするDynamic Islandまで採用されており、低価格モデルの「iPhone 17e」との差は大きいなんて評価まで。

さすがにiPhone 18になったら、ProMotionもDynamic Islandも廃止なんてことにはならないでしょう。ですが、iPhone 18 Proとは明らかにディスプレイ性能の面で差がつく可能性は高いでしょうね。

もしやiPhone 18eと差がなくなる？

すでにリークされていることが本当であれば、iPhone 18は、チップ性能の面でiPhone 18eと大差ない仕様になるそうです。現時点でも、iPhone 17とiPhone 17eに搭載されているA19チップの違いは、GPUコアが1つ異なるのみ。A20チップでは、もしや同じ仕様のチップをiPhone 18、iPhone 18eともに採用してくるのでしょうか？ そうなると、さらにiPhone 18 Proと無印iPhone 18の差が開くことになってしまいかねません。

これまで秋の発売が定番だったのに、iPhone 18は、iPhone 18eと同時に来春発売まで待たねばならないといわれています。そして、3万円の価格差があった低価格モデルのeシリーズと通常の無印モデルで、もしかするとカメラレンズくらいしか違いがなくなったり？

そうなると、早々とiPhone 18 Proを購入するほうがよいような気もしますし、いまの無印iPhone 17の位置づけって、かなり貴重なモデルだったんだなって考えさせられそう。iPhone 18を待つくらいなら、値下がりしたiPhone 17を狙えって流れになるやも。

Source: Weibo via 9to5Mac