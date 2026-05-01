幽霊屋敷や古い建物を不気味に感じるのは「人間の耳では聞こえない音」のせいかもしれない
「幽霊が出る」とうわさされている屋敷や古い建物に入った際、心霊現象など信じていないにもかかわらず不気味に感じたり、背筋がぞっとしたりする場合があります。新たな研究により、古い建物が奇妙に感じられるのは「人間の耳では聞き取れないほど低い音」のせいかもしれないということが示されました。
Frontiers | Infrasound exposure is linked to aversive responding, negative appraisal, and elevated salivary cortisol in humans
‘The cause might be vibrating pipes rather than restless spirits’: increased stress and irritability from infrasound exposure may explain paranormal experiences
https://www.frontiersin.org/news/2026/04/27/vibrating-pipes-restless-spirits-increased-stress-irritability-infrasound-exposure-paranormal-experiences-frontiers-behavioral-neuroscience
Hidden Phenomenon Could Explain Why Old Buildings Feel Haunted, Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/hidden-phenomenon-could-explain-why-old-buildings-feel-haunted-study-finds
一般に人間の聴覚が感じ取れる音の可聴域は20Hz〜1万5000Hz程度とされており、耳では聞こえない20Hz以下の音は「Infrasound(超低周波音)」と呼ばれます。これらの音は障害物を減衰することなく透過するという性質があり、その影響は広範囲に伝わるとのこと。
超低周波音は嵐・地震・火山・オーロラといった自然現象から発生することが知られ、ゾウなどの一部の動物は超低周波音を利用してコミュニケーションしているほか、特定の魚種は積極的に超低周波音を避けています。
また、超低周波音は自動車などの交通や古い産業機械、老朽化したパイプなどから発生することもあり、「幽霊屋敷」と呼ばれるような古い建物では、超低周波音が日常的に鳴っている可能性があります。しかし、人間が超低周波音にどのように反応するかは、これまであまり明らかにされてきませんでした。
そこでカナダ・マキュワン大学の心理学者であるロドニー・シュマルツ教授らの研究チームは、超低周波音が人間のストレスレベルに及ぼす影響を調べるため、36人の被験者を対象にした実験を行いました。
実験では被験者を部屋に1人で座らせ、「心を落ち着かせる音楽」あるいは「不安をかき立てる音楽」を聞かせました。このうち半数の被験者には音楽だけでなく、隠されたサブウーファーから18Hzの超低周波音が流されたとのこと。
被験者は、リスニングセッションの後に音楽が与えた影響について回答したほか、セッション前後で唾液サンプルを提供しました。研究チームは唾液サンプルを用いてストレスのバイオマーカーであるコルチゾールのレベルを測定しました。
実験の結果、超低周波音にさらされた被験者はたとえ心を落ち着かせる音楽を聞いていたとしても、よりイライラや不快感を覚えたり、音楽を悲しいものだと感じたりすることが判明。さらに、体内ではコルチゾールのレベルが著しく上昇することも明らかになりました。なお、被験者は自分が超低周波音にさらされていることには気付かなかったとのことです。
論文の筆頭著者であり、カナダ・アルバータ大学の博士課程学生であるケール・スキャッターティ氏は、「イライラ感の増加とコルチゾール値の上昇は、当然ながら関連しています。なぜなら、人がイライラしたりストレスを感じたりすると、体の正常なストレス反応の一部としてコルチゾール値が上昇する傾向があるからです。しかし、超低周波音への暴露は、この自然な関係性を超えた影響を両方の結果に及ぼしました」と述べています。
人間が超低周波音に対してストレスを感じるメカニズムについては不明ですが、一部の動物は地震や津波といった自然現象が発する超低周波音を感じ取り、災害が発生する前に反応できるという説があります。もしかすると、人間が超低周波音に否定的な反応を示すのも、本能的にこの音を避けるようにプログラムされているからかもしれません。
シュマルツ氏は、「幽霊が出るとうわさされている建物を訪れたと想像してみてください。気分が変わって落ち着かなくなるものの、目に見えたり耳に聞こえたりするような異常現象は何もありません。古い建物、特に老朽化した配管や換気システムが低周波振動を発生させる地下室には、超低周波音が存在している可能性が高いのです。その建物が幽霊屋敷だと言われていたら、その落ち塚なさを超自然的な何かのせいだと考えてしまうかもしれません。しかし実際には、単に超低周波音にさらされていただけなのかもしれないのです」と述べました。