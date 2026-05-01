バンダイ「クレアボーテ」、キャラコスメの一部でランダム販売を廃止　選択式へ変更

バンダイが展開する、キャラクターと本格コスメを融合させた大人向け化粧品ブランド「CreerBeaute（クレアボーテ）」は4月30日、公式Xにて、「キャラコスメチケット」シリーズの一部商品においてランダム仕様を廃止し、好きな種類を選べる仕様へと変更することを発表しました。

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■ 肌に触れる「コスメ」のランダム廃止に喜びの声

今回、仕様変更の対象となるのは「キャラコスメチケット アイドリッシュセブン Vol.1（全8種類）」「キャラコスメチケット アイドリッシュセブン Vol.2（全8種類）」「キャラコスメチケット 刀剣乱舞ONLINE Vol.1（全10種類）」の3商品。

本商品は、キャラクターの魅力をぎゅっと詰め込んだチケットサイズのアイテムで、三つ折りの台紙を開くと、各キャラクターをイメージした特別な化粧品が入っているというコンセプトのコスメです。

当初はどのキャラクターが出るか分からないランダム仕様として企画されていましたが、社内での検討を重ねた結果、購入者が好きな種類を確実に選べる仕様への変更が決定したとのこと。

なお、仕様変更後も価格は現行の770円（税込）を維持したまま提供され、全種類が揃うボックス販売での展開も行われるとのことです。

この発表に対し、公式Xには「推しだけ選べるようになって神対応すぎる」「化粧品のランダムはさすがにきつかったからうれしい」といった、仕様変更を歓迎し称賛する肯定的な声が相次いで寄せられています。

■ 発売時期は変更に 予約済み顧客へも対応

今回の仕様変更に伴い、当初予定されていた発売時期の変更もあわせて発表されました。

「アイドリッシュセブン Vol.1」および「Vol.2」は2026年8月予定へ、「刀剣乱舞ONLINE Vol.1」は2026年9月予定へと、それぞれ発売が後ろ倒しとなります。変更後の具体的な仕様などの詳細については、改めてクレアボーテの公式Xアカウントより案内される予定です。

また、すでに予約を済ませている顧客への対応については、「ご予約店舗より順次ご案内を差し上げますので、恐れ入りますが今しばらくお待ちください」とアナウンスされています。

キャラクターグッズにおいて、ランダム販売は広く一般化している手法でありながらも、近年、種類が多すぎるアイテムや高価格帯アイテムのランダム販売には批判的な声が多く寄せられていました。

特に、肌の色やパーソナルカラー、体質などに左右される「化粧品」という商材の特性上、ランダム仕様に対する消費者の心理的ハードルが一層高かったであろうことは、想像に難くありません。

今回のクレアボーテによる対応は、そうしたユーザーの事情を踏まえたものとして受け止められる一方、今後のキャラクターコスメ展開にも影響を与えそうです。

＜参考・引用＞

クレアボーテ公式（@creerbeaute）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050101.html