大型オーディション番組の最終審査に残り注目を浴びた本多大夢（ひろむ＝２５）と浜川路己（ろい＝２０）による男性アイドルデュオ・ＲＯＩＲＯＭ（ロイロム）が、７日にメジャーデビュー曲「ＣＬＡＳＳＩＣ ＷＡＶＥ」をリリースし、６月１０日に同曲を冠したミニアルバムを発売する。４月３０日には日本テレビ系冠トークバラエティー番組「ゲストはＲＯＩＲＯＭ」（木曜、深夜０・５９）がスタートし、７月には横浜アリーナでのデビュー後初の単独ライブも決定。勢いに乗る“奇跡のバランス”のデュオに現在の心境を聞いた。

ＲＯＩＲＯＭが満を持してメジャーデビューを迎える。デビュー日を前に、本多は「結成から１年たって、さらにパワーアップしたＲＯＩＲＯＭをお見せしたい」と笑顔。浜川は「『より知って、楽しんでもらいたい』という願いがかなうスタートラインに立てた」と感慨深げにうなずいた。

最強のデュオだ。２人は２３年の中国のオーディション番組、ともに最終審査に残った昨年の「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」を経て、同５月８日にＲＯＩＲＯＭを結成。名前は「ろい」と「ひろむ」を合わせたもので、ファンの間で広がった呼び方を採用した。同１１月にプレデビューし、有明アリーナで開催されたショーケースは２万人を動員するなど、その人気は絶大だ。

２人の出会いはダンスのワークショップ。

浜川路己「レッスンで突然足がつった人がいたんですよ。えー、かわいそうだなと思ってた人が大夢くんですね（笑）」

本多大夢「人見知りの根暗ボーイ（笑）。今はあんまり人見知りじゃないか。大勢いたのであんまり話さず、一人で、前髪で目を隠してスンとしてる。ちょっと怖いな、絶対性格合わないなと思いました」

第一印象は微妙だったが、一緒の時間を過ごすうちに関係は変化した。

本多「一緒に中国のオーディションで暮らしてたら、『似てる部分あるな』『なんか話しやすいな』と。根底に同じ所があって。一緒に暮らしてだいぶ仲が深まった。お互いが無言でも分かりあえる瞬間がある」

浜川「すごく生活のルーティンが似ていて、一人の時間を楽しむ時間も同じタイミングだったりした」

ともに身長が１７５センチで、一時期はスリーサイズも同じだった。“奇跡のバランス”とも呼ばれる２人は、互いの魅力についても語った。

浜川「万物に優しい。大夢くんほど優しい人に同年代であんまり会ったことがない。人生何周目？みたいな。落ち着きというか、すごい包んでくれるような兄貴的な感じがしますね」

本多「彼の瞳にはいつも吸い込まれそうになるので。目力がありますね。少女漫画から飛び出してきたような、そんな目が好きです」

そんな２人が、「ゲストはＲＯＩＲＯＭ」では冠番組ながらゲストとなり、毎話、日替わりで登場する先輩ＭＣのプロデュースする番組企画に「巻き込まれ、掘り下げられ、教えられる」という新感覚の番組に挑む。

浜川「冠番組が実現できるとは夢にも思ってなかった。男らしさとか学んだり、お芝居学んだりとか。楽しかった。一皮むき続けてる」

本多「歌唱までさせていただける。ある意味自分たちの夢がかなったのかな」

デビュー後初の単独ライブ「ＭＹＳＴＩＱＵＥ」（７月１９〜２０日、横浜アリーナ）の開催も決定。浜川は「まだ実感が湧かないというか、『よよよ横アリ？』みたいな感じ」と恐縮し、本多は「年齢、世代、性別関係なく楽しんでいただけるライブにしたい」と熱い思いを込めた。

将来的な目標を、本多は「夢は大きくワールドツアー」と宣言。浜川は「よりたくさんの人に知ってもらって、より楽しんでくれる方が一人でも増えたら」と思い描く。ＲＯＩＲＯＭの“夢の路”は始まったばかりだ。

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◆本多大夢（ほんだ・ひろむ）２０００年７月１０日生まれ、神奈川県出身。趣味は作詞作曲、ギター、カフェ巡り。血液型Ｂ。身長１７５センチ。

◆浜川路己（はまがわ・ろい）２００６年１月３日生まれ、沖縄県出身。趣味は作曲、読書、香水集め。血液型Ａ。身長１７５センチ。

▼ＲＯＩＲＯＭの特技

本多＝猫の豆知識 実家に保護猫が２匹いたことなどから「勉強しだした」のがきっかけ。豆知識の一つは「猫は夜行性じゃなくて薄明薄暮性。朝方や夜になりかけの時間に活動する。その時間に活発になるのは、狩りをしている本能がある」。

浜川＝水の早飲み 「ダンスレッスンをしている時に『水を飲むの早いね』と言われた」ことがきっかけ。「柔らかいつぶせるペットボトル」が早飲みしやすく、コツは「手でグッてやると、ポッと飲める」。