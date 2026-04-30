GIGAZINE春のプレゼント企画への応募ありがとうございました！2026年度3月のGIGAZINEアクセス解析結果はコレ！
お知らせその1、GIGAZINE春のプレゼント企画が4月19日(日)23時59分で終了。最終的に3500人以上の読者が応募してくれました！4月20日から当選者へ順次、当選通知メールが送られています。当選通知メールはスパム扱いされていることが多々あり、「せっかく当選しているにもかかわらず、気付くのが遅れたためにもらえなかった」という悲しい事例が増えているので、要注意。第1当選者が返信してこないと順次、第2当選者、第3当選者……へと権利が移動していく、という仕組みです。
お知らせその2、GIGAZINE編集長が茨木小学校の放課後こども教室で主催する創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」講座全6回やってみたよレポートを公開しました！ざっくりとどういう感じなのかがわかるようになっており、次回は2026年6月・7月に開催予定です。
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2026年3月
アクセスリクエスト数：1億8284万
ページビュー：4791万(127万増)
ユニークユーザー数：1786万(71万増)
転送量：14.897TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約12.978TB。HTML、RSSなどが約1.919TB。
また、2026年3月に作成した記事数は594本。
次に、2026年3月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：コンセントに挿すだけの「プラグイン式ソーラーパネル」普及に電力会社が懸念を表明 - GIGAZINE
2位：32GBのUSBメモリにデータを保存して6年間放置したらデータは劣化するのか？
3位：Netflixが再び値上げ、2025年1月ぶり
4位：中国TCLが販売していたQLEDテレビが実際にはQLEDではなかったという判決が下る
5位：ついに任天堂が2026年5月からNintendo Switch 2専用の新作ファーストパーティゲームのパッケージ版とダウンロード版で価格を変えるとアメリカ で発表
6位：机に固定できるUSBポート付き電源タップが便利
7位：信号無視を自動で取り締まる「赤信号カメラ」による交通違反切符の取り下げを認める判決、法律が立証責任を車両所有者に不当に 転嫁しているとの判断
8位：任天堂はNintendo Switch 2の生産台数を33％削減し600万台から400万台に引き下げるとの報道、アメリカ市場での需要低迷が主な理由
9位：レーザーディスクを顕微鏡でのぞくと何が見えるのか？
10位：2026年春開始の新作アニメ一覧
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：62.42％（1.12％pt減）
2位：Safari：18.64％（0.10％pt減）
3位：Safari (in-app)：6.20％（1.58％pt増）
4位：Edge：5.97％（0.18％pt減）
5位：Firefox：4.11％（0.18％pt減）
6位：Android Webview：1.69％（0.03％pt増）
7位：Opera：0.46％（0.04％pt減）
8位：Samsung Internet：0.23％（0.01％pt増）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.13％（0.01％pt増）
10位：(not set)：0.08％（0.02％pt減）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：X（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：はてなブックマーク（前月3位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Facebook（前月5位）
6位：DuckDuckGo（前月6位）
7位：Bluesky（前月7位）
8位：MSN（前月9位）
9位：livedoorブログ（前月8位）
10位：ChatGPT（前月圏外）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：思春期
2位：アニメ
3位：AI
4位：ゴム
5位：思春期の少女
6位：youtube
7位：yt-dlp
8位：新作アニメ一覧
9位：性器
10位：春アニメ
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
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