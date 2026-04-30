Photo: 山田いせ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

先日、我が家の猫ちゃんが3歳になりました！

猫ちゃんの体は1歳くらいで大人のサイズ感に達するのですが、その溢れんばかりの可愛らしさから、いつまでも子猫ちゃんのような気持ちで接してしまいます。

とはいえ、お猫様の成長に合わせた生活環境をアップデートするのは、飼い主（下僕）のお役目。

ここ最近、換毛期も相まって吐き戻しすることが増えてきたので、食べやすさが考慮された器をプレゼントすることにしました。

山崎実業(Yamazaki) 食べやすい高さ 陶器 ペットフードボウル 斜めトール ホワイト 約W12×D12×H11.5cm タワー tower エサ入れ 水入れ 食洗機対応 電子レンジ対応 1781 1,653円 Amazonで購入する PR PR 1,650円 楽天で購入する PR PR

選んだのは、めちゃめちゃお世話になっております山崎実業の「食べやすい高さ陶器ペットフードボウル ヌークス」。

成猫にちょうどよい高さ・傾斜で、猫ちゃんのお食事をより食べやすくサポートしてくれます。

首や腰の負担を軽減することで、吐き戻しや消化不良を防止してくれるんだとか。

猫ちゃんのこと分かってる！ 絶妙な高さ・傾き・重さ

Photo: 山田いせ

こちらが我が家の猫ちゃんのお誕生日に届きました、山崎実業の「食べやすい高さ陶器ペットフードボウル ヌークス」。

Photo: 山田いせ

つるっとした陶器製で、引っかかりやザラつきもなく、食べやすく洗いやすそう！

食洗機・電子レンジOKとの記載あり。人間用の器と同等の扱いで良さそうで助かります。

Photo: 山田いせ

今までは、思い出の地で手に入れた波佐見焼や上野焼、ベネチアングラスなどを使っていたのですが、体に対してちょっと低いのが気になっていました。

Photo: 山田いせ

3歳現在、猫背ぎみ座ったときの高さは約30cmくらい。

歴代の器を並べてみたところ、高さ11.5cmの山崎実業の「食べやすい高さ陶器ペットフードボウル ヌークス」だと、ちょっと背中を丸めるだけでストレス少なく食べ始められそう。

重さは約515gと重め。いい意味で。犬ちゃん・猫ちゃんを飼ったことがある方ならお分かりでしょうが、この重さが大変役に立つんです…。

落ち着いて食べられて、一気喰い・吐き戻しが減った！

Photo: 山田いせ

早速、山崎実業の「食べやすい高さ陶器ペットフードボウル ヌークス」を使ってごはんを食べてもらいます。

1日2回に分けて、多めに食事をあげているご家庭も多いかと思いますが「猫ちゃんは元来狩りをする生き物。胃袋自体が小さいため、まとめて与えず、小分けにするのがベター」。

という説を耳にしたので、1度に配膳する量はコーヒーの軽量カップ1杯分くらい（約12g）に留めるようにしました。

食べても、いいの？ Photo: 山田いせ

初めて見るもの・出されるものは、ちょっと様子見。キョドキョドしたお顔が可愛いこと！ 下僕の号令を待って食べ始めます。えらいぞ。

食べやすっ！ Photo: 山田いせ

ちょっと顔を落とすだけで食べられるので、首も腰も楽そう！ いつもよりも少しゆっくり落ち着いて食べてくれてる気がします。

軽く拭くだけでケアできるので、ドライフードもウェットフードもこの器であげられそうです。「飲み水も入れても良し」と説明書には書いてありました。

いい意味で重量があるので、ハイテンションになって蹴飛ばしたり、ごはんの催促で傾けたり、軽い力では倒れないのもポイント高い。

早朝にアレが始めると、下僕は起き上がざるを得ないんですよ（笑）。

山崎実業の「食べやすい高さ陶器ペットフードボウル ヌークス」を使うことで落ち着いて食べてくれて、今のところ、一気喰いや吐き戻しが抑えられています。

これからも猫ちゃんに健康に美味しい食事を楽しんでもらうために、下僕は仕事を頑張りますね！

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Photo: 山田いせ

Source: Amazon.co.jp

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