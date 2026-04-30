　日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（3月）、PCE価格指数（3月）、雇用コスト指数（2026年 第1四半期）、実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

個人所得・支出（3月）21:30
予想　0.4%　前回　-0.1%（個人所得・前月比)
予想　0.9%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（3月）21:30
予想　0.7%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　3.5%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.3%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)

雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想　0.8%　前回　0.7%（前期比)

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　2.0%　前回　0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.6%　前回　1.9%（個人消費・前期比年率)
予想　3.8%　前回　3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　4.0%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想　21.1万件　前回　21.4万件（新規失業保険申請件数)
予想　182.4万件　前回　182.1万件（継続受給者数)