まもなく米個人所得・支出などの発表
日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（3月）、PCE価格指数（3月）、雇用コスト指数（2026年 第1四半期）、実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
個人所得・支出（3月）21:30
予想 0.4% 前回 -0.1%（個人所得・前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（3月）21:30
予想 0.7% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.5% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想 0.8% 前回 0.7%（前期比)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.0% 前回 0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.9%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.0% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想 21.1万件 前回 21.4万件（新規失業保険申請件数)
予想 182.4万件 前回 182.1万件（継続受給者数)
個人所得・支出（3月）21:30
予想 0.4% 前回 -0.1%（個人所得・前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（3月）21:30
予想 0.7% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.5% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想 0.8% 前回 0.7%（前期比)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.0% 前回 0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.9%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.0% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想 21.1万件 前回 21.4万件（新規失業保険申請件数)
予想 182.4万件 前回 182.1万件（継続受給者数)