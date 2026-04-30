TAGRIGHTのデビューまでの軌跡を追うドキュメンタリー番組が5.26放送開始！
7月15日に正式デビューすることが発表された、西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ「TAGRIGHT（タグライト）」。彼らのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組『TAGRIGHT ‐Season2‐ はじまりの記録』が、日本テレビにて5月26日より毎週火曜24時59分に放送。Huluでは、完全版（全10話）を地上波放送に先駆けて毎週月曜24時より独占配信する。
【写真】『TAGRIGHT ‐Season2‐ はじまりの記録』ロゴ
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ「TAGRIGHT」。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。
メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。1月には、プレデビューシングル「FOREVER BLUE」をリリース。日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースも成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。
そして本日、TAGRIGHTが7月15日に発売されるデビューシングルをもって正式デビューすることが発表された。
そんな勢いの止まらない、TAGRIGHTのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組がスタート。
番組では、オーディションを乗り越えて「TAGRIGHT」として活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、来る7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。
また、Hulu完全版では、メンバーそれぞれの想いや、ともに努力を積み重ねる姿など、TAGRIGHTのデビューまでの軌跡を余すことなくたっぷりと届ける。
なお、Huluでは「TAGRIGHT」結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を独占配信中だ。
『TAGRIGHT ‐Season2‐ はじまりの記録』（全10回）は、日本テレビにて5月26日より毎週火曜24時59分放送（※放送遅延・休止の可能性あり）、北日本放送にて5月30日より毎週土曜16時30分放送。『TAGRIGHT‐Season2‐ はじまりの記録「Hulu完全版」』は、Huluにて地上波放送に先駆けて毎週月曜24時より独占配信（全10話）。
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ「TAGRIGHT」。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。
メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。1月には、プレデビューシングル「FOREVER BLUE」をリリース。日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースも成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。
そして本日、TAGRIGHTが7月15日に発売されるデビューシングルをもって正式デビューすることが発表された。
そんな勢いの止まらない、TAGRIGHTのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組がスタート。
番組では、オーディションを乗り越えて「TAGRIGHT」として活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、来る7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。
また、Hulu完全版では、メンバーそれぞれの想いや、ともに努力を積み重ねる姿など、TAGRIGHTのデビューまでの軌跡を余すことなくたっぷりと届ける。
なお、Huluでは「TAGRIGHT」結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を独占配信中だ。
『TAGRIGHT ‐Season2‐ はじまりの記録』（全10回）は、日本テレビにて5月26日より毎週火曜24時59分放送（※放送遅延・休止の可能性あり）、北日本放送にて5月30日より毎週土曜16時30分放送。『TAGRIGHT‐Season2‐ はじまりの記録「Hulu完全版」』は、Huluにて地上波放送に先駆けて毎週月曜24時より独占配信（全10話）。