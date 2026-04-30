今シーズンチーム史上初の大同生命SVリーグのチャンピオンシップに出場したバレーボールのPFUブルーキャッツが30日、記者会見に臨みました。



レギュラーシーズンを3位、チャンピオンシップをベスト4で終えたPFU。



30日に記者会見が行われ、日本代表初選出の川添美優選手やおととい結婚も発表した松井珠己選手、大活躍したバルデス・メリーサ選手らが出席し、シーズンを振り返りました。

PFUブルーキャッツ・馬場 大拓 監督：

「前半戦の我慢強く日々を過ごしたことが、レギュラーシーズン終盤の連勝であったりとか、順位が上がっていたことにつながったように感じました」



PFUブルーキャッツ・松井 珠己 選手：

「競った場面で、ほしいところでしっかりと生きる力とその精度、メンタル的な問題というのは、練習の中でもしっかりやっていきたい」



この3人は今回日本代表に選出。2年後のオリンピックについて熱い思いを語りました。



PFUブルーキャッツ・バルデス メリーサ選手

「ちゃんと学ぶこといっぱいあるから、そういう学ぶことを2年間で絶対学んで、もうあのコートにたったら世界トップレベルでトップ選手になりたいなと思います」



次のレギュラーシーズンは、10月中旬から始まる予定です。

