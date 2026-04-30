髙槌 七海 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

5月が始まるあす1日は、加賀は昼前から能登は朝から雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。2日・土曜日は晴れますが、3日・日曜日、4日・月曜日は再び雨が降るでしょう。



1日の予想天気図です。

小野：

低気圧が2つ進んで来ます。上空にはこの時期としては強い寒気が入り、近づいて来ます。大気の状態が非常に不安定になります。





雨と風の予想です。

小野：

このコンピューターの予想では、あす1日朝は石川県内にはほとんど掛かっていません。日中も雨は強くありませんが、雷や突風に注意して下さい。風が強いでしょう。やむのはあさって2日に日付けが変わってからでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

2日・土曜日は晴れますが、3日・日曜日の午後から4日・月曜日の午前中は再び雨が降るでしょう。6日・水曜日、7日・木曜日は晴れるでしょう。最高気温は3日が25度まで上がる予想です。

小野：

さて、今月の平均気温が、4月としては記録的な高さになっています。きのう29日までで、輪島は4月として観測史上1位、金沢では2番目です。



では、気象台の1か月予報です。

小野：

5月29日までの傾向です。気温はこの先も高めでしょう。雨量・日照時間は平均すると平年並みに近い見込みです。



高槌：

あす1日は雨や風のほか、雷に注意が必要ですね。

