伝説シリーズが令和に復活『最終絶叫計画 令和！』6.26緊急公開 “不適切な”予告＆ビジュアル＆場面写真一挙解禁
パロディ・ホラー“絶叫計画”シリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』が、6月26日に公開されることが決定。ブラックジョーク満載の思わず吹き出す本予告映像＆本ビジュアル＆場面写真3点が一挙解禁された。
【動画】令和も飛ばしていこうぜ！ キレキレパロディ連発『最終絶叫計画 令和！』本予告
2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』。同シリーズが、3作目『最‘狂’絶叫計画』（2004）以来、実に22年ぶりに日本のスクリーンに帰ってくる。
最新作では、1作目で社会現象とも言える大ブームを巻き起こしたウェイアンズ兄弟が、2作目『最‘新’絶叫計画』（2001）以来、製作・脚本に復帰。26年前にゴーストフェイス“っぽい”殺人鬼から奇跡の生還を果たしたあの4人組が再び悪夢に巻き込まれる。今回も、強烈なブラックジョークや下ネタ、そして話題の大ヒットホラーのパロディをこれでもかと詰め込み、おなじみのキャスト陣がやりたい放題の大暴走を見せる。
本予告映像は、地下鉄に突如現れた『M3GAN／ミーガン』風のAI人形がマスクをとると、『スクリーム』でおなじみのゴーストフェイスが登場するという、パロディのフルスロットルで幕を開ける。
そのほか、『罪人たち』で強い存在感を残した3人の怪しい訪問者や、『WEAPONS／ウェポンズ』に登場する不気味なポーズで夜の街を走る子どもたちなど、話題のホラー映画を彷彿とさせるキャラクターたちが続々と登場し、カオスな大暴走を繰り広げる。
さらに、性別や人種に斬り込む際どいジョークを連発したり、『テリファー』のアート・ザ・クラウン風の不気味なサンタクロースが子どもたちによからぬプレゼントを贈る様子など、思わず吹き出してしまう映像に仕上がっている。
本ビジュアルは、「“コンプラ度外視”に暴れまくる！」というコピーと共に、ホラーの有名キャラクターやキャスト陣の生首が棚にズラリと陳列されたもの。それぞれのキャラクターの値札がそれ“っぽい”名前になっており、ホラーファンなら思わずニヤリとして突っ込んでしまうデザインだ。
場面写真3点は、天井から降り注ぐ謎の白い物体にまみれながら、ソファで驚愕の表情を浮かべるショート（マーロン・ウェイアンズ）の姿や、『スクリーム』に出てくるあのリポーター“っぽい”女性が、おもちゃのバッジやトランシーバーをぶら下げた警察官にインタビューをする一幕、そしてホームパーティを楽しんでいた矢先、まさかの来訪者に呆然と立ち尽くすおなじみの面々の姿が切り取られている。
映画『最終絶叫計画 令和！』は、6月26日より公開。
【動画】令和も飛ばしていこうぜ！ キレキレパロディ連発『最終絶叫計画 令和！』本予告
2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』。同シリーズが、3作目『最‘狂’絶叫計画』（2004）以来、実に22年ぶりに日本のスクリーンに帰ってくる。
本予告映像は、地下鉄に突如現れた『M3GAN／ミーガン』風のAI人形がマスクをとると、『スクリーム』でおなじみのゴーストフェイスが登場するという、パロディのフルスロットルで幕を開ける。
そのほか、『罪人たち』で強い存在感を残した3人の怪しい訪問者や、『WEAPONS／ウェポンズ』に登場する不気味なポーズで夜の街を走る子どもたちなど、話題のホラー映画を彷彿とさせるキャラクターたちが続々と登場し、カオスな大暴走を繰り広げる。
さらに、性別や人種に斬り込む際どいジョークを連発したり、『テリファー』のアート・ザ・クラウン風の不気味なサンタクロースが子どもたちによからぬプレゼントを贈る様子など、思わず吹き出してしまう映像に仕上がっている。
本ビジュアルは、「“コンプラ度外視”に暴れまくる！」というコピーと共に、ホラーの有名キャラクターやキャスト陣の生首が棚にズラリと陳列されたもの。それぞれのキャラクターの値札がそれ“っぽい”名前になっており、ホラーファンなら思わずニヤリとして突っ込んでしまうデザインだ。
場面写真3点は、天井から降り注ぐ謎の白い物体にまみれながら、ソファで驚愕の表情を浮かべるショート（マーロン・ウェイアンズ）の姿や、『スクリーム』に出てくるあのリポーター“っぽい”女性が、おもちゃのバッジやトランシーバーをぶら下げた警察官にインタビューをする一幕、そしてホームパーティを楽しんでいた矢先、まさかの来訪者に呆然と立ち尽くすおなじみの面々の姿が切り取られている。
映画『最終絶叫計画 令和！』は、6月26日より公開。