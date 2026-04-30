人気カップルYouTuber「わたまゆカップル」（わたるさん、まゆかさん）が2026年4月28日に動画を公開し、破局を発表した。

わたまゆカップルは19年に交際4か月で一度別れ、ほどなく復縁し、同棲を続ける2人の日常を発信してきた。20年に開設したYouTubeチャンネルは登録者18万超、TikTokはフォロワー18万超となっている。ともに26歳を迎えた。

「簡単に言うと本当に価値観の違い」

今回は「【ご報告】お別れしました。」と題した動画が公開され、2人が時おり声を詰まらせたり涙ぐんだりしながら破局を明かした。別れの理由について、わたるさんは、

「長い間ずっと一緒におったから理由が1つとかじゃないし、この動画で全て話せるほど短くないんやけど、簡単に言うと本当に価値観の違い」

と説明した。まゆかさんは「どっちが悪いとか仲がめっちゃ悪くなったとかではない」「お互いのための決断」といい、わたるさんは「2人が納得いくまで話して決めました。それぞれの道に進む方が、2人が良い人生を歩めるんじゃないかって考え合って決めました」とも補足した。

今後、YouTubeチャンネルはまゆかさん、TikTokアカウントはわたるさんが使うという。過去動画について、まゆかさんは思い出があるため基本的に残したいとしながら「でもやっぱりカップルやったわけやから、お互い次の相手ができたりしたら嫌だったりすると思うので、消すかもしれない」と伝えた。

一方、わたるさんは「消えたらお互い『誰ができた』ってなるから、それは曖昧にしとくか。どこかのタイミングで何となく、そろそろ良いかなで消すかもしれないぐらいに」とツッコみ、まゆかさんは「これがもしコンビやったら（動画を）置いといても何もないねん...って思ったら悲しい」と明るくこぼしている。

「すごい幸せだった」「楽しかったし、感謝の気持ち」

2人の関係を振り返って、わたるさんは「まゆかに出会えて僕はすごい幸せだったなって思ってます。ほんまに感謝してるしな」といい、まゆかさんも、

「たる君と出会ってなかったらYouTubeとかすることもなかったと思うし、SNS活動とかもそれこそ1人ですることはなかったって思うから、ほんまにそのおかげで出会えた人たちとかいっぱいいるし、楽しかったし、感謝の気持ちです」

と伝えた。わたるさんは下記のようにも話している。

「すごいお互いを分かってくれてる人やし、7年間っていうこの月日を共にした人が急にいなくなるっていうのは、多分ほんまにこれからまだまだ突如悲しくなる時とかいっぱいあると思うけど、お互い必死に生きていきたい」

動画を受けて、コメント欄では「え！？ってリアルに声出たほんとにほんとに信じられない」「こんなに泣くほどなのに別れた方が幸せなのか、つらいな」「寂しいですが、おふたりの今後も応援しています」などと驚きが広がっている。