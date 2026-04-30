今野杏南、第2子出産を報告「さまざまなリスクがありました」子宮動脈瘤破裂乗り越え誕生
【モデルプレス＝2026/04/30】女優でタレントの今野杏南が4月30日、自身のInstagramを更新。第2子出産を報告した。
【写真】36歳女優の第2子、生まれたて“激かわ”ショット
今野は「先日第2子を無事出産いたしました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と赤ちゃんの写真とともに報告した。
2024年3月に第1子出産を発表した今野は「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE （子宮動脈栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と明かし、「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と周囲への感謝を記した。
「命の誕生は本当に奇跡の連続です。こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」と心境を明かし、「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンへ向けて綴った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳女優の第2子、生まれたて“激かわ”ショット
◆今野杏南、第2子出産
今野は「先日第2子を無事出産いたしました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と赤ちゃんの写真とともに報告した。
◆今野杏南、子宮動脈瘤破裂乗り越え出産
2024年3月に第1子出産を発表した今野は「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE （子宮動脈栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と明かし、「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と周囲への感謝を記した。
「命の誕生は本当に奇跡の連続です。こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」と心境を明かし、「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンへ向けて綴った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】