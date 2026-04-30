長野･鹿児島でクリスピー･クリーム･ドーナツが出張販売!「オリジナル･グレーズド」「ポケットクルーラー プレーン」のセットをラインアップ
クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、全国最大5カ所の“いつもなら出店しない場所”へ出向き、1日限定の出張販売を実施する企画『出張!クリスピー･クリーム』を、2026年5月から順次開催する。
第1弾として、5月2日に長野県の「SCRAMBLE FES(スクランブルフェス)2026」、7月20日に鹿児島県の「お茶の創作レストラン『茶音の蔵』」で出張販売を行う。
販売商品は、『オリジナル･グレーズド ダズン ハーフ(6個)』+『ポケット クルーラー プレーン』で、通常1,560円のところ、360円お得な1,200円(税込)で購入できる。
『出張!クリスピー･クリーム』は、日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして実施する特別企画。これまで、KKDJ店舗がない地域には、地方エリアの百貨店や大型商業施設などを中心に、催事として出店していた。
今回は「学校」「企業」「地域イベント」など、“いつもなら出店しない場所”へ1日限定で出張販売する。2026年2月からSNSや公式サイトを通じて集まった募集の中から、第1弾となる出張先が決定した。
出張先では、一番人気の「オリジナル･グレーズド」6個入りと、持ち運びに便利な“ポケットサイズ”の新商品『ポケット クルーラー』(東京都内一部のNewDaysで限定販売中)のお得なセットを販売する。
2026年5月から8月にかけて全国最大5カ所での販売を予定しており、今後の出張先も順次発表されるという。〈第1弾では長野県&鹿児島県に出店〉
最初の出張先は長野県。2026年5月2日に、東京渋谷を拠点とする平均年齢21.5歳のクリエイティブ集団movel(ムーブル)が御代田のMMoPで開催する、音楽･アート･文化･食の交わりを楽しむ体験型カルチャーフェス「SCRAMBLE FES 2026」に出店する。無料エリアへ出店するため、チケットを持っていなくても購入できる。
2026年7月20日には、鹿児島県で国内最大規模の茶園を運営し、高品質な茶葉の栽培･製造を行う「鹿児島堀口製茶」が運営するお茶の創作レストラン「茶音の蔵」に出店する。当日はテイクアウトでの販売のほか、「茶音の蔵」の飲食スペースでイートインのメニューも用意する。「オリジナル･グレーズド」と鹿児島堀口製茶のお茶とのペアリングが楽しめる。〈『出張!クリスピー･クリーム』第1弾 実施概要〉
【販売商品】
『オリジナル･グレーズド® ダズン ハーフ(6個)』+『ポケット クルーラー プレーン』
【販売価格】税込1,200円
※通常価格1,560円のところ、360円お得に購入できる。
【出張スケジュール】
◆5月2日:SCRAMBLE FES(スクランブルフェス)2026
所在地:MMoP (モップ) (所在地:長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-1)
販売時間:10:00-18:00
■SCRAMBLE FES(スクランブルフェス)2026公式サイト
◆7月20日 お茶の創作レストラン「茶音の蔵」
所在地:鹿児島県志布志市有明町原田1203-7
販売時間:9:00〜19:00予定
■鹿児島堀口製茶 公式サイト