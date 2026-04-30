ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子（７８）が、東京・迎賓館で行われたパーティーに出席した様子を公開した。

柏木は２９日、自身のインスタグラムを更新。「ラルフローレン日本上陸５０周年を記念した迎賓館でのガラパーティー。華やかなジャケットはもちろんラルフローレンのもの」と記し、ラルフ・ローレンのジャケットに白のパンツを合わせたコーデで迎賓館を訪れたショットをアップ。

「元々、ラルフローレンはメンズラインしかなかったのですが ローレン氏の奥様でミューズのリッキーさんが乗馬ショップで見つけたボーイズ用のジャケットを自分流に着こなす遊び心のある女性だったことから そんな彼女のためにジャケットを作った、というのがレディースラインの始まりだったと聞きました」とエピソードを紹介。

「パーティーを通じ より深くその魅力に触れさせていただきました」「しっかりと美しいものたちを目に焼き付けてきました」とつづった。

この投稿には「カッコよくて素敵」「迎賓館とはすごいですね」「気品漂う」「どんな空間でも主役ですね」「素敵にジャケットを着こなされてますね かっこいいです！」「スタイルの良さが伝わって来ますね」などのコメントが寄せられた。