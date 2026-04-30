【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Kawada ナノブロック ポケットモンスター ホゲータ

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品に「ナノブロック」各種が追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。

対象商品には、「ポケットモンスター」や「星のカービィ」などの人気キャラクターをはじめ、日本を代表する客船「M.S.飛鳥II」、発売以来世界中の人に親しまれている二輪車の「Honda スーパーカブ 50」が登場。また、ナノブロックミニコレクションシリーズの作成に便利な「ナノブロックパッド」もラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Kawada ナノブロック ポケットモンスター ニャオハ

Kawada ナノブロック ポケットモンスター メガリザードンY

Kawada ナノブロック 星のカービィ すいこみ 200ピース

Kawada ナノブロック ラーメン

Kawada ナノブロック Honda スーパーカブ 50

Kawada ナノブロック World Famous - M.S.飛鳥II アドバンスホビーシリーズ 組み立てキット

Kawada ナノブロックパッド