（左から）武尊、川口葵 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の川口葵（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。引退試合を終えた夫・武尊（34）との2ショットとともに、祝福とねぎらいのメッセージを送った。

【写真】「お疲れ様でした」引退戦勝利を祝福　川口葵＆武尊の“ベルトを巻いた夫婦ショット”

　川口は「勝利おめでとう　そして現役生活お疲れ様でした」とつづり、夫婦で寄り添い笑顔を見せる夫婦2ショットを披露。武尊の肩にはチャンピオンベルトがかけられており、夫婦で喜びを分かち合う仲むつまじい様子がうかがえる。

　29日、“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名を持つ武尊は、引退試合となったロッタン戦で見事に勝利。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジを果たし、5331日に及ぶプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。

　この投稿に、コメント欄には「二人共良い顔してる」「葵ちゃんもお疲れ様でした」「有言実行！最強です！マジ感動しました！」「葵ちゃんがいたからこそ頑張れたんだと思います」「ゆっくり休んで次は夫婦の時期を楽しん下さい」「最高のフィナーレおめでとう！」などと、祝福する声が寄せられている。

　川口と武尊は、2025年7月29日に双方のSNSを通じて、結婚したことを報告している。