川口葵、夫・武尊の引退戦勝利を祝福 “ベルトを巻いた夫婦ショット”公開「二人共良い顔してる」「最高のフィナーレ」
俳優の川口葵（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。引退試合を終えた夫・武尊（34）との2ショットとともに、祝福とねぎらいのメッセージを送った。
【写真】「お疲れ様でした」引退戦勝利を祝福 川口葵＆武尊の“ベルトを巻いた夫婦ショット”
川口は「勝利おめでとう そして現役生活お疲れ様でした」とつづり、夫婦で寄り添い笑顔を見せる夫婦2ショットを披露。武尊の肩にはチャンピオンベルトがかけられており、夫婦で喜びを分かち合う仲むつまじい様子がうかがえる。
29日、“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名を持つ武尊は、引退試合となったロッタン戦で見事に勝利。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジを果たし、5331日に及ぶプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。
この投稿に、コメント欄には「二人共良い顔してる」「葵ちゃんもお疲れ様でした」「有言実行！最強です！マジ感動しました！」「葵ちゃんがいたからこそ頑張れたんだと思います」「ゆっくり休んで次は夫婦の時期を楽しん下さい」「最高のフィナーレおめでとう！」などと、祝福する声が寄せられている。
川口と武尊は、2025年7月29日に双方のSNSを通じて、結婚したことを報告している。
【写真】「お疲れ様でした」引退戦勝利を祝福 川口葵＆武尊の“ベルトを巻いた夫婦ショット”
川口は「勝利おめでとう そして現役生活お疲れ様でした」とつづり、夫婦で寄り添い笑顔を見せる夫婦2ショットを披露。武尊の肩にはチャンピオンベルトがかけられており、夫婦で喜びを分かち合う仲むつまじい様子がうかがえる。
29日、“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名を持つ武尊は、引退試合となったロッタン戦で見事に勝利。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジを果たし、5331日に及ぶプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。
川口と武尊は、2025年7月29日に双方のSNSを通じて、結婚したことを報告している。