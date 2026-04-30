千葉ロッテマリーンズと京成電鉄は30日、京成電鉄が運行する空港特急「スカイライナー」の都心・成田空港間の最短所要時間が“36分”であることと、千葉ロッテマリーンズの”サブロー”監督を合わせて、共同で「京成電鉄presents 夢をつなぐ -36- （サブロー）プロジェクト」を2026年度シーズンで実施することになったと発表した。

その第1弾として、5月17日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、14 時00分試合開始）から抽選で「サブロー監督グリーティング企画」を開始。

▼ サブロー監督コメント

「京成電鉄様と一緒にこのような企画をできること、とてもありがたく思います。企画を通して子どもたちに夢を与えられるように、また京成電鉄様と一緒に千葉をもっと盛り上げていけるよう頑張ります」

▼ サブロー監督グリーティング企画

2026年度シーズンのホームゲーム5試合を対象に、小学生のこども1名とその保護者1名のペアを、抽選で各試合18組“36名”を球場へ招待し、ZOZOマリンスタジアムでの練習見学会と試合観戦を実施。参加者にはサブロー監督とのグリーティング時間を用意するほか、記念品のプレゼントや、試合中にご招待エリアをマリンビジョンに映し出して、特別な思い出作りに貢献する。