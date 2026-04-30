レッドソックスから電撃解任されたコーラ氏

米大リーグ・レッドソックスが25日（日本時間26日）、監督のアレックス・コーラ氏を解任したと発表した。米球界では大きな話題を呼んだが、レッドソックス時代に選手と監督の関係だったドジャースのムーキー・ベッツ内野手に米メディアが質問した。

ベッツは2014から2019年までレッドソックスに在籍。コーラ氏は2018、19年にチームを率いており、18年にはワールドシリーズ制覇を果たした。

ベッツは2020年の開幕前のトレードでドジャースに移籍。米メディアからは「レッドソックス史上最悪のトレード」と未だに批判を受けていた。

ドジャース地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏はXを更新。ベッツにコーラ氏の解任について質問したようで「ムーキー・ベッツはアレックス・コーラと話していないと明かした。『俺には関係ないこと。首を突っ込んだりしないよ』」と紹介した。

難しい質問への回答に米ファンからは「なんで彼に聞いたんだ（笑）」「賢いな」「素晴らしい回答だ」「爆笑した」「その通り。コーラはムーキーがLAに到着するずっと前にクビにされるべきだった」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）