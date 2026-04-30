【Amazonスマイルセール】おうちでダーツが楽しめるスマホ連動ダーツボード「DARTSLIVE Home」がお買い得！【2026.4】
【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分
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Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品に「ダーツライブ」が追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。
対象商品には、スマートフォン、タブレットと連動して楽しめるホームボード「DARTSLIVE Home」と専用のカスタマイズステッカーのセット商品や、「ダーツライブ」用ポールスタンドがラインナップされている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【セット商品】DARTSLIVE Home ダーツライブホーム カスタマイズステッカーセット
スマートフォンやタブレットと連動して楽しめるホームボード「DARTSLIVE Home」と専用のカスタマイズステッカーのセット商品。「DARTSLIVE3」でおなじみのグラフィックとサウンドを再現し、自宅にいながら「DARTSLIVE3」と同じ感覚でプレイできる。通信対戦「LIVE MATCH」も搭載されているため、世界中のプレーヤーと対戦を楽しめる。
DARTSLIVE ダーツ ライブ ポールスタンド ブラック
「DARTSLIVE」用のポールスタンド。面倒な組み立てはなく、ポールを伸ばしてダーツボードを付けるだけで遊ぶことができる。タブレットを設置する台も付いており、操作もしやすく演出も楽しめる。さらには別売りのブラケットなどを使用することでDARTSLIVE社製以外のダーツボードも設置可能。
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設置可能な天井の高さ：2.1m～2.7m
耐荷重（ボード取付け部）：約8kg以下
耐荷重（タブレット台）：約3kg以下