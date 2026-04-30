どうしてもお客さんを帰らせたくないわんちゃんの光景が可愛いと、1万再生を超えて注目を集めています。

大好きなボールを投げてみても全く興味を向けないわんちゃんの姿を見た人からは、「『いかないで～』の感じが切ないですね」「ゴールデン飼いたくなっちゃいました」と温かなコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしてもお客さんを帰らせたくない犬→玄関に居座って…外に出たくなくなる『可愛すぎる対策』】

そろそろ帰ろうと玄関を見てみると…

TikTokアカウント『ちあとひまわり』に投稿されて話題となっているのは、お客さんをどうしても帰らせたくないわんちゃんの光景。

その日、ゴールデンレトリバーのちあちゃんとひまわりちゃんのお家にお客さんが来ていたそう。お客さんが来てくれてとても嬉しいふたりは、お客さんが帰る時間になると、ある行動を始めたのだとか。

そのある行動とは…お客さんの靴の上に乗って、靴を履かせられなくすること！

どうしても帰ってほしくないという気持ちが伝わってくる光景に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

大好きなボールよりもお客さん優先！

なんとか靴を履いて、お家を出る準備ができたお客さん。しかし、ちあちゃんとひまわりちゃんは「もう行っちゃうの？」とお客さんを引き留めることを諦めなかったそう。

そこでお客さんは、ふたりが大好きなボールを投げて気を反らしてみることに。少しでもそちらに意識が向けばと期待するものの…やはり、ふたりの視線はお客さんから離れなかったといいます。

ドアの向こうから見つめる姿にキュン♡

ふたりの熱い視線をやり過ごし、なんとか玄関の外に出られたお客さん。そんなお客さんを見送るため、飼い主さんも一緒に玄関ドアをくぐります。

お客さんが本当に帰ってしまうと察したちあちゃんとひまわりちゃんは、きっと寂しそうにしていることでしょう。そんなふたりの様子を見ようと振り返ってみると…そこには残念そうな表情をしながらも、笑顔でお客さんを見送るちあちゃんとひまわりちゃんの姿が。

この日はこれでお別れになってしまったものの、こんなにお利口で可愛いお見送りをしてくれる姿を見たら、またすぐふたりに会いに来たくなってしまいそうです。

絶対にお客さんを帰したくないちあちゃんとひまわりちゃんの光景には、「まってｗ可愛すぎるｗ」「こんなことされたら一生家から出られない（笑）」「こんな顔されたら、会社休んでそばにいる」と絶賛の声が寄せられることに。体を張ってまでお客さんの帰宅を阻止する姿に癒やされる人が続出しています。

TikTokアカウント『ちあとひまわり』では、そんな無邪気で甘え上手なちあちゃんとひまわりちゃんの日常風景が投稿されていますよ。

ひまわりちゃん、ちあちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちあとひまわり」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。