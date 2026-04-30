「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

大阪杯で復活Ｖを果たしたクロワデュノールが２９日、さらに上昇気配をアピール。２００７年のメイショウサムソン以来となるダービー馬による春盾Ｖ、さらに父キタサンブラックに続く父子制覇へ意気込みを示した。史上６頭目の連覇を狙うヘデントールは、美浦Ｗで実戦さながらの３頭併せ。長欠明けの京都記念は８着と不本意な結果だったが、巻き返しへ闘志を燃やす。ダイヤモンドＳを快勝したスティンガーグラスは栗東坂路で軽快な動き。勢いに乗ってＧ１初Ｖへ挑む。

連覇を目指すヘデントールは美浦Ｗで３頭併せ。両サイドからしっかりプレッシャーをかけられる位置で、脚をためてラストで脚を伸ばした。タイムは６Ｆ８６秒３−３８秒０−１１秒４。ウィンターベル、レッドキングリー（ともに４歳２勝クラス）ときっちり併入した。

木村師は「道中の折り合いとか、ゴールまで頑張って走ってくれるかとか（を確認した）。変わらず元気に過ごしてくれています」と順調に調整が進んでいることに納得した様子だった。昨年の春盾Ｖから約９カ月半ぶりの再始動戦となった前走の京都記念は８着。ただ、トレセンに帰厩してから実戦まで期間が短く、万全の状態ではなかった。トレーナーは「連覇とかは考えない。日曜にいいコンディションで走れるよう、残り３日間、過ごしていきたい」と改めて気を引き締めた。