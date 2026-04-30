絶対にやめて！友人が「自販機の下を覗き込んでお金を探してた」　恥ずかしすぎる行動にドン引き

長く付き合ってきた友人であっても、ふとした瞬間に見えた本性で一気に冷めてしまうのはよくある話だ。ガールズちゃんねるに4月22日、「友達にドン引きしたこと」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。

トピ主は、次のような衝撃的なエピソードを投稿している。

「バイト仲間の友達が、バイト先で窃盗していたこと。仲良かったので家に呼んだこともあったから、私のお金も盗まれてたのかもしれない。もちろん縁を切りました」

他人の子どもを平手打ち！もはや、ただの傷害事件では？

トピック内には、トピ主と同様に友人の言動にドン引きし、結果的に縁を切ることになったというエピソードが多数寄せられた。特に目立ったのは、倫理観や思いやりが欠如しているとしか思えない言動だ。

「妊娠報告をしたら『ねぇ今私がドーーンってお腹殴ったら〇ぬの？』ってゲラゲラ笑いながら聞いてきたこと」

「私の子供のほっぺを平手打ちした事 確かにイヤイヤ期で私もイラっとしてたけど そんな時はねぇ〜こうっっ！！！って言いながら ペシン！と大人でも痛い位の力で叩いた 一瞬の事だから避けれなくて何故か私も泣けた」

サイコパスを疑うような冗談や、他人の子どもへの暴力的な振る舞いには、読んでいるこちらまで背筋が凍る。ただの傷害沙汰だ。また、日常の些細な行動で本性が見えてしまうこともある。

「待ち合わせに来ないから電話したら『あー今から出るとこー！ちょっと待っててね！』って謝りもしなかった時 もちろん1時間以上待ったし、そんなことが何度もあったからもう縁切ったけど」

「自動販売機を見かける度に前に使った人のお釣りの取り忘れがないか確認する 自販機の下にお金が落ちてないか這いつくばって覗き込む」

自動販売機の件は、一緒にいたらこちらが恥ずかしくなりそうだ。絶対にやめてほしい。

価値観の違いか、それとも人間性の問題か

さらに議論を呼んだのが、異性関係やライフスタイルに対する価値観のズレからくるトラブルである。

「不倫してた 苦言を呈したら距離を置かれた」

「専業の友達に対して暇じゃない？ってリアルで言ってた笑 自分は育休中で上の子保育園に預けてるのに、2人を1人で見てる友人に対して、気まずかった」

不倫に苦言を呈して距離を置かれるくらいなら、最初から関わらないのが正解なのかもしれない。相手の立場や心情を想像できない人間は、遅かれ早かれ周りから人が離れていくものだ。

年齢を重ねるにつれ、それぞれの生活環境が変わり、友人関係が変化していくのは自然なことである。しかし、根本的なモラルや思いやりが欠けている相手と無理に付き合いを続ける必要は全くない。どうしようもない違和感を覚えたら、静かにフェードアウトするのが賢明とも言える。

※キャリコネニュースでは「友人の理解できない言動」をテーマにアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/FNHA9F2R