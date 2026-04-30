▼アサカラキング（斎藤誠師）実戦と同じ形で良く伸びていた。具合はいい。

▼ウイントワイライト（西園師）先週しっかりやっているので、時計が速くならないように。良かったと思います。当日輸送だとイレ込んでしまうので、1泊した方がいい。

▼カンチェンジュンガ（庄野師）先週（22日）1番時計で動いているので、しまいの確認だけ。十分動けています。コースは悪くないし、うまくかみ合えば。

▼キープカルム（中竹師）前半から出して行って、しまいだけ。絶好調時と比べると物足りない感じもしますが、いい状態。距離は1F短くなるのはいい。

▼シリウスコルト（上野）良くなった、悪くなったという感じはなく、出来は落ち着いています。

▼セフィロ（菊沢師）先週いい稽古ができているし凄く順調です。東京はいい。

▼ダノンセンチュリー（萩原師）馬の後ろに入れて追走する形でも我慢が利いていたし、直線で外に出してからの脚は悪くなかった。

▼ダノンマッキンリー（田代助手）先週しっかり動いているし、いい状態。前走でも、しっかり脚は使えているが、東京の1400メートルなら競馬はしやすい。

▼マイネルチケット（宮師）日曜にも時計（坂路4F50秒7）を出して、今朝も思った以上に速くなりましたが、馬なりだったし動きは軽快。強い相手でも頑張れると思います。

▼ラケマーダ（千田師）状態は変わりないです。乗り難しい馬なので、うまくためられるようなら。いろいろ注文はつきますが、はまれば走るので。

▼ララマセラシオン（菅原明）そんなに動く馬ではないけど、時計が出ていて良かった。前に乗った時より成長を感じる。

▼レイベリング（鹿戸師）問題なく動いていて、雰囲気は良さそう。左回りの千四はベストです。

▼レッドシュヴェルト（尾関師）無理せずで、動きは良かったんじゃないかな。勝っている舞台なので頑張ってほしい。

▼ワイドラトゥール（田代助手）前走後はここを目標に。前走でも脚は使っているからね。うまく流れがはまってくれたら。

▼ワールズエンド（平野助手）日曜にしっかりやっているので、しまいの反応だけ見ました。左回りの日曜もしっかり動けていました。休み明けでも仕上がりはいいと思います。