女優で歌手の大竹しのぶ（68）が29日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。所有している軽井沢の別荘で見つかった“侵入者”について警備会社から知らせが来たことを明かした。

大竹は「軽井沢に別荘を持っているんですよ。若い時からあったものなんですけど」と話し始め、「コロナの頃って、東京ナンバーの車が来ると嫌がられたりするっていうのをニュースでやっていたじゃないですか。だから、行っちゃいけないんだなと思って、本当に行かなかったんですよ。それから全然行けていなくて」と説明。

だが、先日警備会社から「“異常があります”といって、“駆けつけたところ、小さな虫がいました”」と連絡が来たという。「これ、どういう風に解釈したらいいのかと思って…虫がイタズラしたのか。そういうことある？」と問いかけた。

さらに「1回、ハムスターを飼っている時に、やっぱり警備会社から“点検をしたが異常はありません。ハムスターと目が合いました”って書いてあって」と笑い「ハムスターが、カゴから逃げてカーテンを揺らしちゃって。それで“侵入者あり”、で警備会社の人が駆けつけてくれたって。それで“目が合ったのですが、どうしていいかわからず、そのままにしてきました”って書いてあったの思い出しましたけど…軽井沢の小さな虫。どうなんだろう、いつかちゃんと点検しに行こう」と誓っていた。