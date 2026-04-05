◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

右腹斜筋の張りで負傷者リスト（ＩＬ）に入っているムーキー・ベッツ内野手（３３）が２９日（日本時間３０日）、報道陣の取材に応じ、現状を報告した。ベッツは「医者は６週間と言っているけど、まだ１か月もたっていない。ただ回復は順調で、一般的な腹斜筋のケースよりも少し早いくらい。状態はかなりよくなっている」と良好をアピールした。

ベッツは今月４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦の初回に四球で出塁。フリーマンの右中間への２点適時二塁打で一塁から一気に生還したが、その際に負傷して１回裏の守備につかず途中交代。当初は右腰を痛めたと発表され、ロバーツ監督は試合後に磁気共鳴画像検査（ＭＲＩ）を受けることを明かし「重症ではないと思う。ＭＲＩの結果次第だけど、今後数日は試合に出られないと思う。チームにとって大きな存在。長期離脱にならないことを願っている」としていた。

ベッツは打撃練習をすでに再開しているが、「特にスイングは腹斜筋に負担がかかるのでリスクが高い。チームがうまくいっているので無理に急ぐ必要はない。ゆっくり段階を踏んで進めている」と慎重な姿勢。再発防止を徹底しており、「大事なのは再発させないこと。再発すると３か月離脱になる可能性がある」と話した。