【FN P90 Tactical BK】 4月30日 発売 価格：46,800円

EMG JAPAN(KA)は、電動ガン「FN P90 Tactical BK」を4月30日に発売する。価格は46,800円。

本商品は、ベルギーのFN社が開発した、PDW（Personal Defence Weapon）の「P90（Project90）」を、電動ガンとして再現したもの。同社の正規ライセンスを取得し、P90の最新バージョンを忠実にモデルアップしており、アッパーレシーバーは金属製で重厚感と剛性の高さを兼ね備えている。

さらに、各種光学機器の搭載を可能とするトップレールには、左右の20mmレールマウントと、バックアップサイトを内蔵。強化樹脂製のロアーレシーバーは実銃のエルゴノミックデザインが忠実に再現されているほか、頻繁にアクセスするセレクターレバーとマガジンキャッチは左右どちら側からでも同様に扱えるアンビ仕様となっている。

また、内蔵されたMOSFET搭載メカボックスは、9mmベアリング軸受けとQDスプリング交換システムを採用している。

「FN P90 Tactical BK」詳細

全長：505mm 重量：2,230g インナーバレル：255mm 装弾数：100発 動力源：7.4Vリポバッテリー1100mAhショートスティック、7.4Vリポバッテリー1500mAhミニ互換、7.4Vリポバッテリー2000mAhミニ互換 参考初速： 80-90m/s (0.20g使用・適正ホップ時) 参考サイクル：13rps (7.4v LiPoバッテリー使用時)メカボックス：Ver.6 (9mmベアリング) 電子トリガー/MOSFET クイックチェンジスプリングガイド モーター：ハイトルクモーター マズル：14mm逆ネジ 発射モード：セミ / フルオート / セーフティ ホップアップ：可変ドラム式

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