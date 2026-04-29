２９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．０６ポイント（１．６８％）高の２６１１１．８４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６０．７９ポイント（１．８６％）高の８８０５．６０ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２５８２億８０８０万香港ドル（約５兆２６１１億円）となっている（２８日は２６２３億３８４０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が投資家心理を上向かせる流れ。２８日に開かれた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられた。会議では「不動産市場の安定に努め、都市更新を着実に推進する」との方針が確認されている。また、「内巻」（過当競争）の是正を徹底し、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考えが示された。米イランの和平交渉が停滞し、原油相場の高騰が続いていることはマイナス材料となるものの、嫌気する売りはひとまず限定されている。指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国の不動産・保険が高い。中国海外発展（６８８／ＨＫ）が８．９％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が６．５％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．３％、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が６．１％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が５．１％ずつ上昇した。平安保険が公表した１〜３月期決算は投資収益の減少が響き７．４％減益とさえなかったものの、主力事業の生命保険・健康保険は堅調。営業利益の増加が買い安心感につながった。

自動車セクターも上げが目立つ。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が８．７％高、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．４％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．４％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．２％高で引けた。ＢＹＤが報告した１〜３月期決算は５５．４％減益と低迷したが、粗利益率が改善したことを材料視している。複数報道によると、海外販売の拡大を受け、第１四半期の粗利益率は１８．８％と、過去１年間で最も高い水準となった。

農業セクターも物色される。農機メーカー中国大手の第一トラクター（３８／ＨＫ）が７．６％高、化学肥料メーカーの中国心連心化肥（１８６６／ＨＫ）が６．３％高、窒素系肥料メーカーの中海石油化学（３９８３／ＨＫ）が４．５％高、肥料販売中国最大手の中化化肥ＨＤ（２９７／ＨＫ）が３．９％高と値を上げた。第一トラクターが発表した１〜３月期決算は６．２％増益。２０２５年通期決算の１１．９％減益から持ち直したことが好感された。

半面、半導体セクターは安い。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が５．４％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．６％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が３．８％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．１％ずつ下落した。華虹については、米国の圧力が強まったこともネガティブ。報道によると、米商務省は先ごろ、複数の半導体製造装置メーカーに対し、華虹向けの設備・関連材料の出荷を一時停止するよう求めた。中国の先端半導体開発を鈍化させる狙いとみられている。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７１％高の４１０７．５２ポイントで取引を終了した。不動産が高い。非鉄・産金、保険、インフラ関連、消費、自動車、医薬、エネルギー、公益、半導体の一角なども買われた。半面、銀行は安い。電子機器も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）