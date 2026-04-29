中野がスタメン外→「8番・二塁」で熊谷が今季初先発

■ヤクルトー 阪神（29日・神宮）

新たな“名手”が爆誕しそうだ。阪神・熊谷敬宥内野手が29日、神宮球場で行われた阪神戦に「8番・二塁」で今季初先発。高橋遥人投手を援護する好守を連発し、「エグすぎる」「プレーまでイケメン」と虎党も拍手を送っている。

この日は正二塁手の中野拓夢内野手がスタメンを外れ、熊谷に出番が回ってきた。魅せたのは2回だ。

ドミンゴ・サンタナ外野手が中前に抜けそうな痛烈な打球を放つと、熊谷が好反応で追い付いた。逆シングルで捕球し、そのまま一塁へジャンピングスロー。送球がショートバウンドとなったものの、大山悠輔内野手もうまくすくい上げてアウトを完成させた。

中野不在の影響を感じさせない美技にファンも喝采だ。「熊谷、菊池みたいな忍者守備wwwww」「中野が乗り移ったかのような素晴らしいプレー」「熊谷ナイス！」「熊谷どこ守ってもこのパフォーマンスの守備できるのは凄い」「美しすぎる守備」「中野がおらんくても、熊谷がいる！」と反響が寄せられている。熊谷は5回にも好プレーを見せた。（Full-Count編集部）