◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、美浦トレセン

ホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）で同レース７３年ぶりとなる牝馬制覇を狙う戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が、共同会見で意気込みを語った。

―きょうの動き、テーマは。

「当該週なので気分を害さないというか気持ちよく走らせるということをテーマにしました」

―先週はいい動き。

「１週前でしっかりやりたいということで仕掛けましたけども、反応も動きも良かったです。その１週前をやったことで変わってくるんじゃないかなという感じも先週受けました」

―今週との比較で変化はあったか。

「スイッチも入ってきていい感じできています」

―２歳からコンビを組んでいるが、成長などは。

「毎レース毎レースで成長を感じてきました。すごく大きく変わってきていたというわけではないんですけど、少しずつ毎回毎回、力をつけてきたなというのは感じていました」

―京都・３２００メートルの舞台設定については。

「前走（ダイヤモンドＳ５着）は少し行きっぷりが、増していたというような、そんな感じは受けました。今まではすごく乗りやすくて、操縦性も良かったんですが、具合が良かったのか力をつけてきたのかという感じで、行きっぷりが良かったんですが、あまり心配はしていないんですけど、あまりムキになりすぎないようにはしたいと思っています」

―７３年ぶり牝馬Ｖについてどう感じているか。

「すごいですね。挑戦できるということで、そのあたりも楽しみにしたいと思っています」

―ファンに向けてひと言。

「馬自体はすごく順調にきています。体勢は整ったかなという感じでホーエリートはとてもタフな牝馬ですけど、タフなイメージがあるので、この長丁場でも、しっかり走ってくれると信じて乗りたいと思います。応援よろしくお願いします」