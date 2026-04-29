松本梨香、きただにひろし、高橋洋子、宮崎歩が出演！時代・世代・ジャンルが交差する、新時代のアニソンフェス「ANISON CROSS FES!!」を開催
2026年8月16日(日)にJ:COMホール八王子にて、アニソン界のレジェンドアーティストが集うライブイベント「ANISON CROSS FES!!」(アニソン クロス フェス)が開催される。
テーマを「時代が、世代が、好きが、クロス(交差)する」と題し、大物アーティスト同士のコラボなど、世代や文化、国境を超えて楽しめる新時代のアニソンフェスとして今夏初開催。
●イベント情報
「ANISON CROSS FES!!」
2026年8月16日(日) 開場 15:00 開演 16:30
場所：J:COMホール八王子
主催：ANISON CROSS FES!!実行委員会
制作：株式会社ニライカ
運営：HOT STUFF PROMOTION
※株式会社ニライカは、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)の子会社です。
出演者
松本梨香 / きただにひろし / 高橋洋子 / 宮崎歩
チケット情報
最前VIP席：50,000円(税込) ※特典:集合写真+お見送り会+出演者サイン入りグッズ
S席：12,000円(税込)
A席：7,000円(税込)
子ども席2,000円(税込) ※A席。保護者A席の同時購入必須
プレイガイド先行抽選受付期間:2026年4月27日(月)12:00〜5月17日(日)23:59
申込URL
https://eplus.jp/anisoncrossfes/
関連リンク
「ANISON CROSS FES!!」公式サイト
https://nilaica.jp/anison-cross-fes
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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