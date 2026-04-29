本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板した。DHでの出場はなく投手に専念。6回2失点9奪三振と力投したものの、またしても援護がなく、日本人ファンから打線への失望が漏れた。

投手専念の大谷は2回、先頭のラミレスに死球。その後、ラミレスの盗塁と自身の悪送球で無死三塁のピンチとなり、1死から犠飛で先制を許した。

5回は先頭打者にストレートの四球を与えると、2死二塁からストワーズに右前適時打を浴びた。6回を投げ切り、2失点（自責1）9奪三振と力投。だが、自軍のスコアが動かなかった。

打線は初回に1死満塁のチャンスで無得点に終わると、大谷が降板するまでゼロ行進。22日（日本時間23日）の前回登板（ジャイアンツ戦）でも6回無失点と好投しながら、味方の援護はなかった。

X上の日本人ファンからも打線への失望が相次ぐ。「大谷また休めなくなるだろうこんだけ酷い打線なら」「ドジャース打線打つ気しないし」「大谷さん援護なくて悲しいわ」「またも無援護ドジャース」「早く援護してよ打線」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）