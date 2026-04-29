講談師・神田梅之丞、結婚していたことを報告「四年を経た今、ご報告をするというのもいかがなものかと考えましたが…」 神田伯山の弟子
講談師・神田伯山の弟子の神田梅之丞が29日、自身の公式サイトを更新。4年前に結婚していたことを報告した。
【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督
梅之丞は「ご報告」と題した文書を公開し、「私、神田梅之丞は学生時代よりお付き合いをしていた方と前座見習いとなった折に入籍をいたしました」と報告。「四年を経た今、ご報告をするというのもいかがなものかと考えましたが、二ツ目となり披露目も落ち着いたこの節目に皆様にお伝えさせていただくことといたしました」とこのタイミングでの公表に至った経緯を明かした。
そして最後に「今後とも精進して参りますのでご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします」と結んだ。
梅之丞は、1994年1月6日生まれ、神奈川県横浜市で誕生し、栃木県那須町で育つ。2016年、日本大学芸術学部 映画学科を卒業。21年10月に六代目 神田伯山に入門し、26年2月より二ツ目に昇進していた。
【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督
梅之丞は「ご報告」と題した文書を公開し、「私、神田梅之丞は学生時代よりお付き合いをしていた方と前座見習いとなった折に入籍をいたしました」と報告。「四年を経た今、ご報告をするというのもいかがなものかと考えましたが、二ツ目となり披露目も落ち着いたこの節目に皆様にお伝えさせていただくことといたしました」とこのタイミングでの公表に至った経緯を明かした。
そして最後に「今後とも精進して参りますのでご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします」と結んだ。
梅之丞は、1994年1月6日生まれ、神奈川県横浜市で誕生し、栃木県那須町で育つ。2016年、日本大学芸術学部 映画学科を卒業。21年10月に六代目 神田伯山に入門し、26年2月より二ツ目に昇進していた。