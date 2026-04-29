ZTEジャパンは、「nubia（ヌビア）」ブランドから、SIMフリー仕様のゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を、2026年4月23日にMVNO（仮想移動体通信事業者）各社およびインターネット通販などで発売した。

AIキャラ「Demi」がリアルタイムで戦術をアドバイス

毎分2万3000回転の「高速ターボファン」の内蔵などによる高い放熱性能と、「ショルダートリガー」の装備によるすぐれた操作性を実現したミドルレンジモデル。

リフレッシュレート144Hzの約6.8型1.5K（2720×1224ドット）有機ELディスプレーを搭載。MediaTek製チップ「Dimensity 7400」と、最大20GB相当のメモリー拡張により、ハイエンドに迫る処理性能を実現したという。

メモリーは8GB、内蔵ストレージは256GB。OSは「Android 16」をプレインストールする。

AI（人工知能）キャラクター「Demi」がリアルタイムで戦術をアドバイスしてくれる「Demi 2.0」を実装。通知を読み取り、自動で返信する「Demi Auto-Chat」などの機能を備える。

5000万画素＋200万画素・深度の2眼カメラを背面に、1600万画素カメラを前面に装備する。IPX4防水、IP6X防塵性能を備える。バッテリー容量は6210mAhで、55ワットの急速充電に対応する。

カラーはシルバー、ブラックの2色。

価格は5万2800円（税込）。