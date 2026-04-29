『コンビニ兄弟』中尾光莉役に田中麗奈 キャラクター紹介（2）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、田中麗奈が演じる中尾光莉を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
田中麗奈が演じる中尾光莉は、「テンダネス門司港こがね村店」の４年目のパート店員。夫・康生と高校１年生の息子・恒星との３人暮らし。店長・志波を題材にしたWEB漫画『フェロ店長の不埒(ふらち)日記』を連載中で、ランキング３位になる。熱心に仕事をする傍ら、店長の志波を日々観察しており、オタクスイッチが入ると妄想が止まらなくなる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
田中麗奈が演じる中尾光莉は、「テンダネス門司港こがね村店」の４年目のパート店員。夫・康生と高校１年生の息子・恒星との３人暮らし。店長・志波を題材にしたWEB漫画『フェロ店長の不埒(ふらち)日記』を連載中で、ランキング３位になる。熱心に仕事をする傍ら、店長の志波を日々観察しており、オタクスイッチが入ると妄想が止まらなくなる。