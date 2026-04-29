5万円以下で買える、好業績＆低PER 27社 ＜GW特集＞
少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。
東証上場企業では606銘柄が最低投資金額5万円以下で購入できる。今回は、今期の経常利益が前期比10％以上増益を見込み、割安を見分ける基準となるPER(株価収益率)が市場平均を下回る銘柄に注目してみた。
下表は、時価総額20億円以上の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が5万円以下、(2)今期経常利益が前期比10％以上増益、(3)予想PERが15倍未満――を条件に投資妙味が高まる27社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PERは28日現在)
最低投資 ┌経常利益┐ 予想
コード 銘柄名 市場 金額 増益率 今期 PER
<8789> フィンテック 東Ｓ 12900 23.4 4000 9.2
<7610> テイツー 東Ｓ 14000 18.1 1600 11.2
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ 22400 37.9 335 14.1
<8944> ランビジネス 東Ｓ 23500 515 1015 9.1
<2471> エスプール 東Ｐ 24300 14.7 2436 11.4
<5010> 日精蝋 東Ｓ 24400 91.2 1300 6.0
<3758> アエリア 東Ｓ 24500 29.4 700 9.9
<9812> テーオーＨＤ 東Ｓ 24900 208 320 8.9
<2499> 日本和装 東Ｓ 31200 16.7 378 10.9
<4707> キタック 東Ｓ 32800 58.9 259 10.8
<6633> ＣＧＳＨＤ 東Ｓ 32800 25.0 485 14.6
<3236> プロパスト 東Ｓ 32900 21.5 3433 5.1
<2788> アップル 東Ｓ 33600 66.7 930 7.1
<2652> まんだらけ 東Ｓ 33800 17.4 2055 7.9
<5027> エニマインド 東Ｇ 38300 78.1 2510 14.1
<6233> ＫＬＡＳＳ 東Ｓ 40000 48.0 370 8.9
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ 41700 16.5 2200 12.2
<3904> カヤック 東Ｇ 42900 11.8 950 11.0
<2411> ゲンダイ 東Ｓ 46200 17.6 800 9.8
<4287> ジャストプラ 東Ｓ 46500 12.3 692 11.4
<7625> Ｇダイニング 東Ｓ 46600 45.8 962 7.0
<8927> 明豊エンタ 東Ｓ 46900 11.8 3000 7.2
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ 47000 13.2 1600 9.4
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ 48100 25.4 1160 12.3
<4657> 環境管理 東Ｓ 48200 230 310 14.4
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ 48300 13.4 3300 8.3
<2485> ティア 東Ｓ 49900 15.8 1825 10.7
※単位は最低投資金額が円、経常利益が百万円、増益率が％、PERが倍。
※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80％以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。
株探ニュース
東証上場企業では606銘柄が最低投資金額5万円以下で購入できる。今回は、今期の経常利益が前期比10％以上増益を見込み、割安を見分ける基準となるPER(株価収益率)が市場平均を下回る銘柄に注目してみた。
下表は、時価総額20億円以上の東証上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が5万円以下、(2)今期経常利益が前期比10％以上増益、(3)予想PERが15倍未満――を条件に投資妙味が高まる27社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PERは28日現在)
最低投資 ┌経常利益┐ 予想
コード 銘柄名 市場 金額 増益率 今期 PER
<8789> フィンテック 東Ｓ 12900 23.4 4000 9.2
<7610> テイツー 東Ｓ 14000 18.1 1600 11.2
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ 22400 37.9 335 14.1
<8944> ランビジネス 東Ｓ 23500 515 1015 9.1
<2471> エスプール 東Ｐ 24300 14.7 2436 11.4
<5010> 日精蝋 東Ｓ 24400 91.2 1300 6.0
<3758> アエリア 東Ｓ 24500 29.4 700 9.9
<9812> テーオーＨＤ 東Ｓ 24900 208 320 8.9
<2499> 日本和装 東Ｓ 31200 16.7 378 10.9
<4707> キタック 東Ｓ 32800 58.9 259 10.8
<6633> ＣＧＳＨＤ 東Ｓ 32800 25.0 485 14.6
<3236> プロパスト 東Ｓ 32900 21.5 3433 5.1
<2788> アップル 東Ｓ 33600 66.7 930 7.1
<2652> まんだらけ 東Ｓ 33800 17.4 2055 7.9
<5027> エニマインド 東Ｇ 38300 78.1 2510 14.1
<6233> ＫＬＡＳＳ 東Ｓ 40000 48.0 370 8.9
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ 41700 16.5 2200 12.2
<3904> カヤック 東Ｇ 42900 11.8 950 11.0
<2411> ゲンダイ 東Ｓ 46200 17.6 800 9.8
<4287> ジャストプラ 東Ｓ 46500 12.3 692 11.4
<7625> Ｇダイニング 東Ｓ 46600 45.8 962 7.0
<8927> 明豊エンタ 東Ｓ 46900 11.8 3000 7.2
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ 47000 13.2 1600 9.4
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ 48100 25.4 1160 12.3
<4657> 環境管理 東Ｓ 48200 230 310 14.4
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ 48300 13.4 3300 8.3
<2485> ティア 東Ｓ 49900 15.8 1825 10.7
※単位は最低投資金額が円、経常利益が百万円、増益率が％、PERが倍。
※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80％以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。
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