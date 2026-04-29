開催：2026.4.29

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 3 [アストロズ]

MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアストロズが対戦した。

オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するアストロズの先発投手は蠟緂威で試合は開始した。

1回裏、3番 アドリー・ラッチマン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 HOU、5番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 2-0 HOU

5回表、9番 ブライス・マシューズ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 BAL 2-1 HOU

5回裏、4番 ピート・アロンソ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 4-1 HOU

7回裏、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 5-1 HOU

8回表、7番 ダスティン・ハリス 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでアストロズ得点 BAL 5-2 HOU、9番 ブライス・マシューズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 5-3 HOU

試合は5対3でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はアストロズの蠟緂威で、ここまで1勝2敗0S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝2敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:18:10 更新