「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で販売中の母の日ギフト、エコバッグでラッピングされた花束「Bloomingバッグ/くまのプーさん」を紹介をします☆

【母の日ギフト2026】イイハナ・ドットコム ディズニー「Bloomingバッグ／くまのプーさん」花束

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：5,500円（税込）

送料：550円（税込）

花材：バラ2種×3本、カーネーション3種×4本、ヒペリカム、レモンリーフ

資材：エコバッグ、ラッピング、リボン、お手入れ説明付き

【エコバッグ】サイズ：W53×H40cm、約54g、品質：ポリエステル100%

サイズ：幅約20cm、長さ約35cm

販売店舗：イイハナ・ドットコム

100エーカーの森の陽だまりをイメージした、明るく華やかな花たちを「くまのプーさん」デザインのエコバッグでラッピング☆

ピンクのバラやカーネーションを組み合わせ、母の日らしい花束に仕立てられています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

生花ならではのみずみずしい彩りが広がり、お母さんの心をふんわりと和ませてくれそう。

お花を楽しんだ後は、思い出とともに歩むエコバッグとして活躍します。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

エコバッグは、ネイビーを基調とした落ち着いた色合いで、大人の女性にも使いやすいエレガントなデザイン。

お買い物やお出かけの際のサブバッグとして長く使え、内容量に合わせて大きさを調整できるホックがついているのも嬉しいポイント！

「くまのプーさん」ファンの方はもちろん、実用的で華やかなギフトを好むお母さんにも最適なセット。

花束「Bloomingバッグ／くまのプーさん」は、イイハナ・ドットコムで販売中です。

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